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У Києві замовили ремонт мосту за 377 млн гривень на Новокостянтинівській

5 жовтня 2024 09:52
Анастасія Постоєнко - Редактор
У Києві обрали підрядника для ремонту мосту на Новокостянтинівській
Ремонтні роботи. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Анастасія Постоєнко - Редактор

Комунальна корпорація "Київавтодор" знайшла підрядника для капітального ремонту аварійного шляхопроводу, що на вулиці Новокостянтинівська у Києві. Об'єкт ремонтуватиме ТОВ "Ростдорстрой" за 377 мільйонів гривень.

Про це стало відомо із системи публічних закупівель Prozorro

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Що відремонтують на шляхопроводі

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Тендер. Фото: скриншот

Шляхопровід над залізничними коліями, що на вулиці Новокостянтинівська,  побудували ще у 1969 році. З того часу його ні разу не ремонтували капітально. Під час останнього технічного обстеження виявили, що шляхопровід вже непрацездатний і його залишковий ресурс є вичерпаним.

Зокрема, там вода проникає на прогонові будови та опори споруди через пошкоджені конструкції мостового полотна. Це призводить до руйнування залізобетонних конструкцій — ржавіє арматура, виникають тріщини та відшаровується бетон.

Шляхопровід на Новокостянтинівській
Шляхопровід на вулиці Новокостянтинівська у Києві. Фото: Google Maps

Отже, підрядник зобов'язаний звести нові конструкції, поручні та бар'єрні огородження та опори освітлення, а також облаштувати нове дорожнє покриття на шляхопроводі та на підходах до нього. Крім того, ремонту потребують підземні та наземні комунікації.

Ремонтні роботи триватимуть орієнтовно до травня 2026 року. На період ремонту буде діяти тимчасова схема організації дорожнього руху.

Нагадаємо, за даними останніх досліджень, мости в Києві перебувають у критичному стані. Депутат Київради розповів, якими мостами краще не їздити взагалі для власної безпеки. 

Також нещодавно обрали підрядника  для ремонту мосту біля метро "Дарниця".

Київ міст ремонт тендер ProZorro

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