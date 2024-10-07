Автомобіль матері депутата Київради конфіскують — у прокуратурі пояснили причину

У матері депутата Київради конфіскують авто, яке було придбане за 65 тис. грн, — прокуратура
Столична прокуратура довела вчинення депутатом Київради правопорушення, яке пов'язане з корупцією. Так, суд конфіскує автомобіль його матері.
Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Facebook у понеділок, 7 жовтня.
Конфіскація авто депутатки Київради
Прокурори довели, що депутат порушив закон зі встановлених обмежень щодо одержання подарунків.
"Матір депутата Київради за допомогою його помічника-консультанта у 2022 році придбала у юридичної особи RANGE ROVER SPORT 2020 року випуску за 65 тисяч гривень", — йдеться у повідомленні.
Водночас у своїй декларації за 2023 рік депутат зазначив користування машиною та зазначив її вартість у понад 2,3 мільйона гривень. Суд визнав придбання автомобіля за значно заниженою ціною подарунком близькій особі депутата, що заборонено законом "Про запобігання корупції".
Його визначили винним у вчиненні адміністративного правопорушення та штрафу у розмірі 2550 гривень з конфіскацією автомобіля.
Нагадаємо, у Житомирі лікар налагодила масштабну корупційну схему через ухилянтів, на якій незаконно заробила мільйони. Поліція викрила жінку та прийшла до неї з обшуками.
Також ми писали, що працівники ДБР викрили на незаконному збагаченні керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК та її сина, який є керівником головного управління Пенсійного фонду України у Хмельницькій області.
Читайте Новини.LIVE!