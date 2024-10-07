Автомобіль матері депутата Київради конфіскують — у прокуратурі пояснили причину

Київрада. Фото: Вечірній Київ

Столична прокуратура довела вчинення депутатом Київради правопорушення, яке пов'язане з корупцією. Так, суд конфіскує автомобіль його матері.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Facebook у понеділок, 7 жовтня.

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Прокурори довели, що депутат порушив закон зі встановлених обмежень щодо одержання подарунків.

"Матір депутата Київради за допомогою його помічника-консультанта у 2022 році придбала у юридичної особи RANGE ROVER SPORT 2020 року випуску за 65 тисяч гривень", — йдеться у повідомленні.

Водночас у своїй декларації за 2023 рік депутат зазначив користування машиною та зазначив її вартість у понад 2,3 мільйона гривень. Суд визнав придбання автомобіля за значно заниженою ціною подарунком близькій особі депутата, що заборонено законом "Про запобігання корупції".

Його визначили винним у вчиненні адміністративного правопорушення та штрафу у розмірі 2550 гривень з конфіскацією автомобіля.

Скриншот допису прокуратури

Скриншот допису прокуратури

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