Как выглядел Киев в начале 1900-х годов — исторические фотографии

Киев в начале 1900-х годов. Фото: Facebook/Київ, жива історія

В Киеве в начале 1900-х годов активно развивался центр города. Также начал развиваться пассажирский транспорт, а Крещатик превращали в деловой центр.

Старые фото столицы обнародовала страница Киев, живая история в Facebook.

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На фото заметны здания в центре города, которые сохранились до сих пор. В частности, Костел Святого Николая, возле которого сейчас находится станция метрополитена "Дворец Украина".

Костел Святого Николая. Фото: Facebook/Київ, жива історія

Также на старых фотографиях заметен и Софиевский собор, и площадь, которая находится рядом.

Софиевский собор. Фото: Facebook/Київ, жива історія

Софиевская площадь. Фото: Facebook/Київ, жива історія

Согласно открытым историческим данным, в начале 20 века в городе активно развивались водоснабжение, канализация и освещение.

Центр Киева. Фото: Facebook/Київ, жива історія

Центр Киева. Фото: Facebook/Київ, жива історія

Известно, что в 1901 году в столице было построено здание Оперного театра, а Киевская рисовальная школа Николая Мурашко превращена в Художественное училище.

Центр Киева. Фото: Facebook/Київ, жива історія

В 1904 году открыли Киевский художественно-промышленный и научный музей и музыкально-драматическую школу Николая Лысенко, а в 1905-м — фуникулер.

Киевляне в начале 1900-х годов. Фото: Facebook/Київ, жива історія

В 1907 году в столице открыли первый стационарный украинский театр в помещении Троицкого народного дома, в 1909-м — Киевский зоопарк, а в 1914-м построен Бессарабский рынок.

Бессарабский рынок. Фото: Facebook/Київ, жива історія

Киев в начале 1900-х. Фото: Facebook/Київ, жива історія

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