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В сети показали, как выглядел Киев более 100 лет назад — фото

7 октября 2024 08:49
Евгения Брюховецкая - редактор
Как выглядел Киев в начале 1900-х годов — исторические фотографии
Киев в начале 1900-х годов. Фото: Facebook/Київ, жива історія
Евгения Брюховецкая - редактор

В Киеве в начале 1900-х годов активно развивался центр города. Также начал развиваться пассажирский транспорт, а Крещатик превращали в деловой центр.

Старые фото столицы обнародовала страница Киев, живая история в Facebook.

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На фото заметны здания в центре города, которые сохранились до сих пор. В частности, Костел Святого Николая, возле которого сейчас находится станция метрополитена "Дворец Украина".

Костел Святого Николая в начале 1900-х годов - как выглядел
Костел Святого Николая. Фото: Facebook/Київ, жива історія

Также на старых фотографиях заметен и Софиевский собор, и площадь, которая находится рядом.

Софиевский собор - историки показали, как выглядел в начале 20 века
Софиевский собор. Фото: Facebook/Київ, жива історія
Стало известно, как выглядела Софиевская площадь 100 лет назад
Софиевская площадь. Фото: Facebook/Київ, жива історія

Согласно открытым историческим данным, в начале 20 века в городе активно развивались водоснабжение, канализация и освещение.

Что происходило в Киеве в начале 20 века – главные застройки
Центр Киева. Фото: Facebook/Київ, жива історія
Строившие киевляне в начале 1900-х годов - некоторые локации остались до сих пор
Центр Киева. Фото: Facebook/Київ, жива історія

Известно, что в 1901 году в столице было построено здание Оперного театра, а Киевская рисовальная школа Николая Мурашко превращена в Художественное училище.

Подол и Бессарабский рынок – историки показали, как выглядели места 100 лет назад
Центр Киева. Фото: Facebook/Київ, жива історія

В 1904 году открыли Киевский художественно-промышленный и научный музей и музыкально-драматическую школу Николая Лысенко, а в 1905-м — фуникулер.

На чем передвигались киевляне более 100 лет назад.
Киевляне в начале 1900-х годов. Фото: Facebook/Київ, жива історія

В 1907 году в столице открыли первый стационарный украинский театр в помещении Троицкого народного дома, в 1909-м — Киевский зоопарк, а в 1914-м построен Бессарабский рынок.

Когда открылся Бессарабский рынок в Киеве – исторические кадры
Бессарабский рынок. Фото: Facebook/Київ, жива історія
Как выглядела столица Украины в начале 20 века - кадры склонов Киева
Киев в начале 1900-х. Фото: Facebook/Київ, жива історія

Ранее в Министерстве внутренних дел показали, что сейчас происходит на деоккупированном острове Змеиный.

А глава Запорожской ОВА Иван Федоров обнародовал снимки города Работино, сильно пострадавшего от российских обстрелов.

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08:59 Кличко сообщил о падении обломков ракеты в Киеве

08:49 В сети показали, как выглядел Киев более 100 лет назад — фото

08:47 Нидерланды выделяют 400 млн евро на БпЛА для Украины — детали

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

08:40 В Хмельницкой области прогремели мощные взрывы

обновлено:

08:34 В Киеве раздались взрывы — Россия выпустила ракеты

08:26 Субсидия на подготовку к зиме в 16 тыс. гривен — кто получит в 2024 году

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