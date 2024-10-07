Как выглядел Киев в начале 1900-х годов — исторические фотографии

В сети показали, как выглядел Киев более 100 лет назад — фото
В Киеве в начале 1900-х годов активно развивался центр города. Также начал развиваться пассажирский транспорт, а Крещатик превращали в деловой центр.
Старые фото столицы обнародовала страница Киев, живая история в Facebook.
Вид Киева
На фото заметны здания в центре города, которые сохранились до сих пор. В частности, Костел Святого Николая, возле которого сейчас находится станция метрополитена "Дворец Украина".
Также на старых фотографиях заметен и Софиевский собор, и площадь, которая находится рядом.
Согласно открытым историческим данным, в начале 20 века в городе активно развивались водоснабжение, канализация и освещение.
Известно, что в 1901 году в столице было построено здание Оперного театра, а Киевская рисовальная школа Николая Мурашко превращена в Художественное училище.
В 1904 году открыли Киевский художественно-промышленный и научный музей и музыкально-драматическую школу Николая Лысенко, а в 1905-м — фуникулер.
В 1907 году в столице открыли первый стационарный украинский театр в помещении Троицкого народного дома, в 1909-м — Киевский зоопарк, а в 1914-м построен Бессарабский рынок.
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