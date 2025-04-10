В метро Киева анонсировали весенние ярмарки вакансий

Киевский метрополитен. Фото: Киевский городской совет

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" продолжает активно искать новых работников. После успешного проведения первой в этом году транспортной ярмарки вакансий, которая привлекла сотни желающих и подтвердила свою эффективность, предприятие вместе с Киевским городским центром занятости решило и в дальнейшем поддерживать формат непосредственного общения с потенциальными кандидатами.

Об этом сообщает Официальный портал Киева.

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Где и когда состоится ярмарка вакансии

Очередная ярмарка вакансий продлится два дня — 9 и 10 апреля.

Мероприятие будет проходить на станции метро "Академгородок", где с 9:00 до 13:00 в вестибюле будут работать представители КП "Киевский метрополитен" и Киевского городского центра занятости.

В течение этого времени посетители смогут ознакомиться с актуальными вакансиями, условиями труда, социальными гарантиями и получить ответы на любые другие вопросы.

Также ярмарки вакансий состоятся:

23-24 апреля — станция метро "Позняки" (балкон);

14-15 мая — станция метро "Героев Днепра" (вестибюль);

28-29 мая — станция метро "Почайна" (вестибюль).

Ранее мы писали, что метро является доступным способом передвижения по Киеву. В 2025 году проезд стоит 8 гривен, но отдельные категории украинцев пользуются им бесплатно.

Напомним, в октябре 2024 года прокуратура узнала, что компания, которая должна была строить метро в Киеве, положила бюджетные средства на депозит.