Прокуратура у Києві змусила підрядника повернути 139 млн грн у бюджет

Метрополітен на станції у Києві. Фото: kovalevskyi_d/alltransua.com

Київська міська прокуратура встановила, що комерційна структура всупереч законодавству вклала кошти, отримані з бюджету столиці на будівництво метрополітену від станції "Сирець" до житлового масиву Виноградар, на депозитні рахунки у банку. В результаті цього вона заробила відсотки на суму понад 139 млн гривень.

Про це повідомили на сайті прокуратури.

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В жовтні 2021 року Київська міська прокуратура звернулась до Господарського суду столиці з позовом в інтересах держави в особі Київської міської ради. Прокуратура домагалася стягнення з підрядника безпідставно набутих грошових коштів на користь територіальної громади столиці.

Матеріали справи пройшли через суди різних інстанцій.

Зрештою Північний апеляційний господарський суд 21 жовтня 2024 року погодився з позицією прокурора. Він відмовив в задоволенні апеляційної скарги товариству та залишив рішення Господарського суду міста без змін.

Як наслідок, позов прокурора повністю задоволено, підрядна організація має повернути до бюджету столиці понад 139 мільйони гривень.

"Звертаємо увагу, що використання бюджетних коштів виключно за цільовим призначенням є прямим обов’язком суб’єктів господарювання", — нагадали в прокуратурі.

Раніше ми писали, що у Києві, за словами засновника і голови "Офісу трансформації" Максима Бахматова, за останні десять років не було реалізовано жодного великого проєкту з будівництва.

Нагадаємо, у Києві мости Метро і Патона експлуатуються вже понад 60 років та перебувають в аварійному стані.