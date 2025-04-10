У метро Києва анонсували весняні ярмарки вакансій

Київський метрополітен. Фото: Київська міська рада

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" продовжує активно шукати нових працівників. Після успішного проведення першого в цьому році транспортного ярмарку вакансій, що привернув сотні охочих та підтвердив свою ефективність, підприємство разом із Київським міським центром зайнятості вирішило й надалі підтримувати формат безпосереднього спілкування з потенційними кандидатами.

Про це повідомляє Офіційний портал Києва.

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Де та коли відбудеться ярмарок вакансії

Черговий ярмарок вакансій триватиме два дні — 9 та 10 квітня.

Захід відбуватиметься на станції метро "Академмістечко", де з 9:00 до 13:00 у вестибюлі працюватимуть представники КП "Київський метрополітен" та Київського міського центру зайнятості.

Протягом цього часу відвідувачі матимуть змогу ознайомитися з актуальними вакансіями, умовами праці, соціальними гарантіями та отримати відповіді на будь-які інші питання.

Також ярмарки вакансій відбудуться:

23–24 квітня — станція метро "Позняки" (балкон);

14–15 травня — станція метро "Героїв Дніпра" (вестибюль);

28–29 травня — станція метро "Почайна" (вестибюль).

Раніше ми писали, що метро є доступним способом пересування Києвом. У 2025 році проїзд коштує 8 гривень, але окремі категорії українців користуються ним безплатно.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року прокуратура дізналася, що компанія, яка мала будувати метро в Києві, поклала бюджетні кошти на депозит.