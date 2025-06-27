В Киеве привлекли к ответственности 49-летнего "экстремала", который катался между вагонами метро

Метро в Киеве. Фото: НовиниLIVE

В Киеве мужчина катался между вагонами метро, подвергая себя смертельной опасности. К тому же "экстримал" был пьяным.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

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Как наказали "зацепера"

Полиция сообщила, что видео с нарушителем, который стоял между вагонами на красной линии метро, обнаружили во время мониторинга соцсетей.

"Правоохранители установили личность "зацепера" — им оказался 49-летний местный житель. Мужчина объяснил свои действия тем, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стремился почувствовать экстрим таким опасным способом", — говорится в сообщении.

Мужчина между вагонами метро. Фото: полиция Киева

Правоохранители составили на нарушителя административный протокол по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях - мелкое хулиганство. Ему грозит штраф, общественные или исправительные работы, или административный арест на срок до 15 суток.

В полиции в очередной раз подчеркнули, что зачепинг — это не развлечение, а смертельная опасность, которая может иметь трагические последствия.

Задержанный мужчина. Фото: полиция Киева

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