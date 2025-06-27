У Києві притягнули до відповідальності 49-річного “екстремала”, який катався між вагонами метро

У метро Києва чоловік катався між вагонами, його покарали — фото
У Києві чоловік катався між вагонами метро, піддаючи себе смертельній небезпеці. До того ж "екстримал" був п'яним.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.
Як покарали "зачепера"
Поліція повідомила, що відео з порушником, який стояв між вагонами на червоній лінії метро, виявили під час моніторингу соцмереж.
"Правоохоронці встановили особу "зачепера" - ним виявився 49-річний місцевий мешканець. Чоловік пояснив свої дії тим, що, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, прагнув відчути екстрим у такий небезпечний спосіб", — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці склали на порушника адміністративний протокол за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення — дрібне хуліганство. Йому загрожує штраф, громадські або виправні роботи, або адміністративний арешт на строк до 15 діб.
У поліції вкотре наголосили, що зачепінг — це не розвага, а смертельна небезпека, яка може мати трагічні наслідки.
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