У Києві притягнули до відповідальності 49-річного “екстремала”, який катався між вагонами метро

Метро в Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві чоловік катався між вагонами метро, піддаючи себе смертельній небезпеці. До того ж "екстримал" був п'яним.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.

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Поліція повідомила, що відео з порушником, який стояв між вагонами на червоній лінії метро, виявили під час моніторингу соцмереж.

"Правоохоронці встановили особу "зачепера" - ним виявився 49-річний місцевий мешканець. Чоловік пояснив свої дії тим, що, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, прагнув відчути екстрим у такий небезпечний спосіб", — йдеться у повідомленні.

Чоловік між вагонами метро. Фото: поліція Києва

Правоохоронці склали на порушника адміністративний протокол за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення — дрібне хуліганство. Йому загрожує штраф, громадські або виправні роботи, або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

У поліції вкотре наголосили, що зачепінг — це не розвага, а смертельна небезпека, яка може мати трагічні наслідки.

Затриманий чоловік. Фото: поліція Києва

Раніше ми розповідали, кого можуть не пустити в метро і відмовити в проїзді.

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