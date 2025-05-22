Реклама в метро Киева - в КГГА меняют правила размещения

В метро Киева рекламу будут показывать по-новому — что изменится
В Киеве началась работа над новыми правилами размещения рекламы в общественном транспорте, в частности — в метрополитене. Столица давно нуждалась в четком и современном регулировании коммерческих сообщений.
Об этом сообщили в пресс-службе Управления по вопросам рекламы КГГА.
Реклама по-новому
По словам начальницы управления Оксаны Полищук, сегодня в столице нет единого нормативного документа, который определяет, какой должна быть реклама в метро и другом муниципальном транспорте. Новые правила призваны исправить ситуацию - ввести единые требования, повысить безопасность и улучшить эстетику.
В документе, в частности, будет определен:
- классификатор разрешенных рекламных конструкций;
- требования к их размещению;
- четкий перечень мест, где реклама может или не может появляться.
После утверждения правил будет разработана схема размещения рекламы — она будет содержать конкретный перечень разрешенных локаций в транспорте согласно новым требованиям.
"Это логическое продолжение реформы наземной рекламы, которую мы уже реализовали: стандартные конструкции, четкие требования, заметный эффект", — подчеркнула Полищук.
Ожидается, что после завершения всех необходимых процедур - в частности регуляторной — проект будет вынесен на рассмотрение Киевского городского совета.
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