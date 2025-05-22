Реклама в метро Києва — у КМДА змінюють правила розміщення

Реклама в метро Києва. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві розпочалася робота над новими правилами розміщення реклами у громадському транспорті, зокрема — в метрополітені. Столиця давно потребувала чіткого й сучасного регулювання комерційних повідомлень.

Про це повідомили в пресслужбі Управління з питань реклами КМДА.

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За словами начальниці управління Оксани Поліщук, сьогодні у столиці немає єдиного нормативного документа, який визначає, якою має бути реклама в метро та іншому муніципальному транспорті. Нові правила покликані виправити ситуацію — запровадити єдині вимоги, підвищити безпеку та поліпшити естетику.

У документі, зокрема, буде визначено:

класифікатор дозволених рекламних конструкцій;

вимоги до їх розміщення;

чіткий перелік місць, де реклама може або не може з’являтися.

Після затвердження правил буде розроблено схему розміщення реклами — вона міститиме конкретний перелік дозволених локацій у транспорті згідно з новими вимогами.

"Це логічне продовження реформи наземної реклами, яку ми вже реалізували: стандартні конструкції, чіткі вимоги, помітний ефект", — наголосила Поліщук.

Очікується, що після завершення усіх необхідних процедур — зокрема регуляторної — проєкт буде винесено на розгляд Київської міської ради.

Раніше у Київській міській державній адміністрації обіцяли "радикальну чистку" міста від рекламного хаосу.

А в Одесі роздають приписи від профільного управління міськради про демонтаж російськомовної реклами.