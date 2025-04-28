У Києві встановили лавки з рекламними екранами — що відомо

Лавки з рекламними екранами у Києві. Фото: NE:Urban

У Києві встановили лавки із вмонтованими екранами. Зокрема, такі лавки вже є біля станції метро "Виставковий центр".

Відповідні лавки показав кореспондент Олександр Саюн в ефірі День.LIVE.

Реклама

Читайте також:

У Києві встановили лавки з екранами — що відомо

Як розповів кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн, біля станції метро "Виставковий центр" у Києві вже встановили лавочки із вмонтованими екранами.

Раніше у Київській міській державній адміністрації обіцяли "радикальну чистку" міста від рекламного хаосу.

Задум цих конструкцій з екранами, на яких може відображатись реклама, оформили ще у 2020 році — тоді планували поставити близько 120 рекламних лавок по всій столиці.

Однак спершу цьому завадила пандемія COVID-19, а потім — повномасштабна війна Росії проти України. І ось тепер, п'ять років потому, перші лавки з екранами з’явились на вулицях столиці.

У КМДА зазначили, що планують цілу мережу таких об’єктів, хоча поки встановили лише чотири.

Нагадаємо, що нещодавно після скандалу презентували новий план реставрації Житнього ринку в Києві.

Крім того, у Києві на пішохідно-велосипедному мосту замінили пошкоджене скло.