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В метро Киева сократят интервалы между поездами

12 мая 2023 21:17
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Киевский метрополитен сокращает интервал между поездами: расписание метро
Метро в Киеве. Фото: Википедия
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

С 15 мая пассажиры столичного метро будут меньше по времени ждать поезда на всех линиях. Время ожидания на платформах в часы максимальной загрузки в будни сократится до 3-4 минут, а в остальные периоды — до 6-8 минут. 

Об этом сообщает КГГА.

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К тому же, планируется увеличить частоту следования поездов в выходные: интервалы между ними будут составлять 6-7 минут.

  • касательно Красной линии, вот график работы вестибюлей: "Святошин" №1 — с 05:35 по 22:27; "Нивки" №2 — от 05:37 до 22:29; "Левобережная" №1 — от 05:35 до 22:29; "Черниговская" №2 — с 05:28 по 22:24.
  • по Синей линии: "Героев Днепра" вестибюль №2 — с 05:25 до 22:22; "Контрактовая площадь" вестибюль №2 - с 05:37 до 22:36; "Васильковская" вестибюль №1 - с 05:50 до 22:32.
  • на Зеленой линии: "Позняки" вестибюль №2 — с 05:33 до 22:27; "Харьковская" вестибюль №1 — с 05:30 до 22:24.

В КГГА уточнили, что на станции "Оболонь" вестибюль №1 (в направлении ст. "Минская") будет открыт для пассажиров, в то время как вестибюль №2 будет закрыт на время проведения ремонта подземного перехода командой КП "ШЭУ Оболонского района".

"Напомним, что на два выхода работают станции: "Академгородок", "Дарница", "Лесная", "Минская", "Почайная" и "Выдубичи", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Киеве с 14 мая откроют вестибюли станций столичного метрополитена, которые были временно закрыты из-за войны. Решение согласовано с Нацполицией для безопасности граждан.

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