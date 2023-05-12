В киевском метро откроют ранее закрытые вестибюли на 10 станциях: перечень

Метро в Киеве. Фото: ЛІГА.net

В Киеве с 14 мая откроют вестибюли станций столичного метрополитена, которые были временно закрыты из-за войны. Решение согласовано с Нацполицией для безопасности граждан.

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

Читайте также:

На каких станциях откроют вестибюли

Временно закрытые вестибюли столичного метро откроют на следующих станциях:

"Черниговская",

"Левобережная",

"Нивки",

"Святошин",

"Героев Днепра",

"Оболонь",

"Контрактовая площадь",

"Васильковская",

"Харьковская",

"Позняки".

Как утверждает начальник КМВА Сергей Попко, решение открытия вестибюлей на станциях было принято для комфортного передвижения киевлян и гостей города метрополитеном.

"Киевская городская военная администрация систематически работает над усовершенствованием защиты и безопасности столицы, ее жителей. Но при этом мы не забываем, что все меры безопасности должны максимально сочетаться с комфортом гражданской жизни киевлян и гостей города. Также подземные станции продолжают круглосуточно работать как укрытие для людей", — сказал Попко.

Напомним, недавно мы писали, сколько воздушных тревог раздавалось в Киеве с начала войны.