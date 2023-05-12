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В киевском метро откроют ранее закрытые вестибюли на 10 станциях: перечень

12 мая 2023 13:06
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В киевском метро откроют ранее закрытые вестибюли на 10 станциях: перечень
Метро в Киеве. Фото: ЛІГА.net
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Киеве с 14 мая откроют вестибюли станций столичного метрополитена, которые были временно закрыты из-за войны. Решение согласовано с Нацполицией для безопасности граждан.

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

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На каких станциях откроют вестибюли

Временно закрытые вестибюли столичного метро откроют на следующих станциях:

  • "Черниговская",
  • "Левобережная",
  • "Нивки",
  • "Святошин",
  • "Героев Днепра",
  • "Оболонь",
  • "Контрактовая площадь",
  • "Васильковская",
  • "Харьковская",
  • "Позняки".

Как утверждает начальник КМВА Сергей Попко, решение открытия вестибюлей на станциях было принято для комфортного передвижения киевлян и гостей города метрополитеном.

"Киевская городская военная администрация систематически работает над усовершенствованием защиты и безопасности столицы, ее жителей. Но при этом мы не забываем, что все меры безопасности должны максимально сочетаться с комфортом гражданской жизни киевлян и гостей города. Также подземные станции продолжают круглосуточно работать как укрытие для людей", — сказал Попко.

Напомним, недавно мы писали, сколько воздушных тревог раздавалось в Киеве с начала войны.

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