В киевском метро откроют ранее закрытые вестибюли на 10 станциях: перечень
В Киеве с 14 мая откроют вестибюли станций столичного метрополитена, которые были временно закрыты из-за войны. Решение согласовано с Нацполицией для безопасности граждан.
Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.
На каких станциях откроют вестибюли
Временно закрытые вестибюли столичного метро откроют на следующих станциях:
- "Черниговская",
- "Левобережная",
- "Нивки",
- "Святошин",
- "Героев Днепра",
- "Оболонь",
- "Контрактовая площадь",
- "Васильковская",
- "Харьковская",
- "Позняки".
Как утверждает начальник КМВА Сергей Попко, решение открытия вестибюлей на станциях было принято для комфортного передвижения киевлян и гостей города метрополитеном.
"Киевская городская военная администрация систематически работает над усовершенствованием защиты и безопасности столицы, ее жителей. Но при этом мы не забываем, что все меры безопасности должны максимально сочетаться с комфортом гражданской жизни киевлян и гостей города. Также подземные станции продолжают круглосуточно работать как укрытие для людей", — сказал Попко.
Напомним, недавно мы писали, сколько воздушных тревог раздавалось в Киеве с начала войны.