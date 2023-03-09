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В метро Киева запустили арт-поезд, — Кличко

9 марта 2023 16:30
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Мэр Киева Виталий Кличко
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В четверг, 9 марта в киевском метрополитене запустили новый арт-поезд, украшенный патриотическими рисунками, словами и фразами, которые стали символами в период полномасштабной войны. Создание проекта стало заслугой компании Paint Hunters, которая специализируется на создании муралов. 

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Новый арт-поезд

В рамках проекта не были привлечены средства из бюджета города или подземки, а художники расписали арт-поезд в подарок жителям города.

Арт-поезд был украшен яркими и красочными изображениями, которые являются символами национального единства и гордости за свою страну. На вагонах можно увидеть изображения героев, национальные символы, а также патриотические лозунги. Эти рисунки и фразы воспринимаются как символические послания, напоминающие о значимости событий, произошедших в период войны, и призывающие к единству и солидарности в национальной героической борьбе.

По словам организаторов, создание арт-поезда было не только уникальным проектом, но и желанием дать подарок городу и его жителям, показав, что люди в Украине не забыли о событиях войны и продолжают гордиться своей страной. 

Напомним, что 1 марта в Киеве по техническим причинам на станциях метро временно не работали комплексы самообслуживания. Специалисты уже работают над оперативным решением вопроса.

 

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