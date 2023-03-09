У метро Києва запустили артпотяг, — Кличко

Мер Києва Віталій Кличко

У четвер, 9 березня, у київському метрополітені запустили новий артпотяг, прикрашений патріотичними малюнками, словами та фразами, які стали символами в період повномасштабної війни. Створення проєкту стало заслугою компанії Paint Hunters, яка спеціалізується на створенні муралів.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Новий артпоїзд

У рамках проєкту не було залучено кошти з бюджету міста чи підземки, а митці розписали арт-поїзд у подарунок мешканцям міста.

Артпоїзд був прикрашений яскравими та барвистими зображеннями, які є символами національної єдності та гордості за свою країну. На вагонах можна побачити зображення героїв, національні символи та патріотичні гасла. Ці малюнки та фрази сприймаються як символічні послання, що нагадують про значущість подій, що відбулися в період війни, і закликають до єдності та солідарності у національній героїчній боротьбі.

За словами організаторів, створення арт-поїзда було не лише унікальним проектом, а й бажанням дати подарунок місту та його мешканцям, показавши, що люди в Україні не забули про події війни та продовжують пишатися своєю країною.

Нагадаємо, що 1 березня у Києві з технічних причин на станціях метро тимчасово не працювали комплекси самообслуговування. Фахівці вже працюють над оперативним розв'язанням питання.