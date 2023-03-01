В киевских метро не работают комплексы самообслуживания — как плата за проезд

В киевских метро не работают комплексы самообслуживания: в чем причина
В Киеве по техническим причинам на станциях метро временно не работают комплексы самообслуживания. Специалисты уже работают над оперативным решением вопроса.
Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.
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Сложности в работе комплексов обслуживания в киевских метро
"По техническим причинам на станциях метро временно не работают комплексы самообслуживания. Специалисты КП "ГИОЦ" работают над оперативным решением вопроса", — рассказали в КГГА.
В то же время оплатить проезд можно:
- Транспортной картой;
- Qr-кодом, сгенерированным в приложении "Киев Цифровой";
- Бесконтактной банковской картой;
- Мобильное приложение ApplePay и Google Pay.
"О возобновлении работы автоматов по продаже и пополнению транспортных карт, а также бумажных qr-билетов будет сообщено дополнительно", — добавили в администрации.
Напомним, в Киеве, 28 февраля, в одном из зданий, расположенном в Голосеевском районе, возник пожар. На месте слышны взрывы. Причиной взрывов стали кислородные баллоны.