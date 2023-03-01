В киевских метро не работают комплексы самообслуживания — как плата за проезд

Киевское метро

В Киеве по техническим причинам на станциях метро временно не работают комплексы самообслуживания. Специалисты уже работают над оперативным решением вопроса.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Сложности в работе комплексов обслуживания в киевских метро

"По техническим причинам на станциях метро временно не работают комплексы самообслуживания. Специалисты КП "ГИОЦ" работают над оперативным решением вопроса", — рассказали в КГГА.

В то же время оплатить проезд можно:

Транспортной картой;

Qr-кодом, сгенерированным в приложении "Киев Цифровой";

Бесконтактной банковской картой;

Мобильное приложение ApplePay и Google Pay.

"О возобновлении работы автоматов по продаже и пополнению транспортных карт, а также бумажных qr-билетов будет сообщено дополнительно", — добавили в администрации.

Напомним, в Киеве, 28 февраля, в одном из зданий, расположенном в Голосеевском районе, возник пожар. На месте слышны взрывы. Причиной взрывов стали кислородные баллоны.