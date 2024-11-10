В Киеве на станции метро Позняки загорелся поезд

В метрополитене Киева задымилась одна из станций — видео
В воскресенье, 10 ноября, на станции метро "Позняки", что находится на зеленой ветке столичного метрополитена, пассажиры зафиксировали задымление. Вероятной причиной инцидента стало возгорание поезда.
Об этом сообщают местные паблики.
В Киеве дымит станция метро
В сети начала появляться информация о сильном дыме на станции метрополитена "Позняки". Как отметил один из очевидцев, причиной стало возгорание поезда.
По словам мужчины, вонь в поезде, которым он ехал, началась еще на правом берегу Киева, где-то на станции "Выдубичи". Когда поезд доехал до "Осокорков", то остановился и довольно долго не стартовал.
Как сообщает очевидец, между станциями "Осокорки" и "Позняки" запах стал еще более интенсивным. Тогда, выйдя из вагона, мужчина заметил, что от головы поезда идет сильный дым.
Сейчас официальной информации об этом инциденте не предоставляют.
Напомним, стоимость одной поездки в метрополитене Киева стоит 8 грн, но некоторым украинцам оплачивать билет не обязательно.
Ранее мы писали о том, что метрополитен развернул ряд ремонтных работ, чтобы своевременно заменить аварийные элементы инфраструктуры.
Читайте Новини.LIVE!