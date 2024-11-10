В Киеве на станции метро Позняки загорелся поезд

Поезд метро. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 10 ноября, на станции метро "Позняки", что находится на зеленой ветке столичного метрополитена, пассажиры зафиксировали задымление. Вероятной причиной инцидента стало возгорание поезда.

Об этом сообщают местные паблики.

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В сети начала появляться информация о сильном дыме на станции метрополитена "Позняки". Как отметил один из очевидцев, причиной стало возгорание поезда.

По словам мужчины, вонь в поезде, которым он ехал, началась еще на правом берегу Киева, где-то на станции "Выдубичи". Когда поезд доехал до "Осокорков", то остановился и довольно долго не стартовал.

Как сообщает очевидец, между станциями "Осокорки" и "Позняки" запах стал еще более интенсивным. Тогда, выйдя из вагона, мужчина заметил, что от головы поезда идет сильный дым.

Сейчас официальной информации об этом инциденте не предоставляют.

Напомним, стоимость одной поездки в метрополитене Киева стоит 8 грн, но некоторым украинцам оплачивать билет не обязательно.

Ранее мы писали о том, что метрополитен развернул ряд ремонтных работ, чтобы своевременно заменить аварийные элементы инфраструктуры.