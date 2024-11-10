У Києві на станції метро Позняки загорівся потяг

Потяг метро. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У неділю, 10 листопада, на станції метро "Позняки", що знаходиться на зеленій гілці столичного метрополітену, пасажири зафіксували задимлення. Імовірною причиною інциденту стало загоряння потягу.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

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У мережі почала з'являтися інформація про сильний дим на станції метрополітену "Позняки". Як зазначив один з очевидців, причиною стало загоряння потягу.

За словами чоловіка, сморід у потязі, яким він їхав, розпочався ще на правому березі Києва, десь на станції "Видубичі". Коли потяг доїхав до "Осокорків", то зупинився та досить довго не стартував.

Як повідомляє очевидець, між станціями "Осокорки" та "Позняки" запах став ще більш інтенсивним. Тоді, вийшовши із вагона, чоловік помітив, що від голови потягу йде сильний дим.

Наразі офіційної інформації про цей інцидент не надають.

Нагадаємо, вартість однієї поїздки у метрополітені Києва коштує 8 грн, але деяким українцям оплачувати квиток не обов'язково.

Раніше ми писали про те, що метрополітен розгорнув низку ремонтних робіт, щоб своєчасно замінити аварійні елементи інфраструктури.