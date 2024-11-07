Київський метрополітен пояснив де зараз проводять ремонтні роботи

Метро в Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві лише впродовж минулого тижня метро скористалися майже 5 мільйонів пасажирів. Тим часом метрополітен розгорнув низку ремонтних робіт, щоб своєчасно замінити аварійні елементи інфраструктури.

Про це повідомила Київська міська рада.

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У Київській міській раді повідомили, що за тиждень у метро замінили 40 шпал та три бруки на стрілочних переводах.

Також проводять капітальний ремонт ескалаторів у переході між станціями "Майдан Незалежності", "Хрещатик" та на станції "Берестейська".

Неуважність пасажирів метро

Лише впродовж минулого тижня відбулося 150 зупинок ескалаторів, з яких 12 разів пасажири робили це без необхідності, 81 — для уникнення травм, а 34 людини хотіли врятувати особисті речі, які випадково потрапляли в ескалатор.

У мерії додали, що наразі інтервали руху поїздів у будні в пікові години становлять 2:45-3:55 хвилини, а у міжпікові — від 5 до 6:15 хвилин. У вихідні час очікування поїзда становить 6-7 хвилин.

Нагадаємо, нещодавно Київська міська рада на запит Новини.LIVE відповіла, що саме стало причиною аварії, коли підтопило станції.

Також повідомляли, як працює схема метро Києва після закінчення ремонту синьої гілки.