Украинский энергетик работает на объекте. Иллюстративное фото: ДТЭК

В Киеве до конца года заработают семь мини-ТЭЦ. Они будут обеспечивать электроэнергию для объектов критической инфраструктуры в случае чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщила заместитель городского головы, заместитель Кличко Анна Старостенко в эфире КИЕВ24.

По ее словам, уже в ближайшее время планируется введение первых элементов системы когенерации — небольших теплоэлектроцентралей, расположенных в разных районах столицы.

"Эти мини-ТЭЦ фактически станут серьезной поддержкой нашей энергетической системы", — отметила Старостенко.

Городской совет принял концепцию энергосбережения и энергетического восстановления Киева, которая предусматривает защиту существующих объектов, инженерную защиту критической инфраструктуры, создание альтернативных источников энергии и распределенной когенерации.

По этой программе на защиту энергетической системы города выделено 3,7 млрд грн, из которых уже использовано 2,7 млрд грн. Еще около 10,5 млрд грн направлено на создание семи мини-ТЭЦ.

Старостенко также сообщила, что Киевсовет активно контролирует ход работ и готов выделять дополнительное финансирование при необходимости. Вместе с работниками "Киевтеплоэнерго" и профильным заместителем Петра Пантелеева проводится детальный анализ и разрабатываются способы повышения эффективности защиты энергосистемы столицы.

Напомним, в Киеве и по области 17 октября ввели экстренные отключения света.

Также в Кривом Роге возникли масштабные отключения света из-за российских атак.