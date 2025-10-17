Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В горсовете рассказали, как Киев сможет пережить энергокризис

В горсовете рассказали, как Киев сможет пережить энергокризис

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 18:47
обновлено: 19:08
В Киеве до конца года заработают семь мини-ТЭЦ
Украинский энергетик работает на объекте. Иллюстративное фото: ДТЭК

В Киеве до конца года заработают семь мини-ТЭЦ. Они будут обеспечивать электроэнергию для объектов критической инфраструктуры в случае чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщила заместитель городского головы, заместитель Кличко Анна Старостенко в эфире КИЕВ24.

Реклама
Читайте также:

В Киеве до конца года заработают семь мини-ТЭЦ

По ее словам, уже в ближайшее время планируется введение первых элементов системы когенерации — небольших теплоэлектроцентралей, расположенных в разных районах столицы.

"Эти мини-ТЭЦ фактически станут серьезной поддержкой нашей энергетической системы", — отметила Старостенко.

Городской совет принял концепцию энергосбережения и энергетического восстановления Киева, которая предусматривает защиту существующих объектов, инженерную защиту критической инфраструктуры, создание альтернативных источников энергии и распределенной когенерации.

По этой программе на защиту энергетической системы города выделено 3,7 млрд грн, из которых уже использовано 2,7 млрд грн. Еще около 10,5 млрд грн направлено на создание семи мини-ТЭЦ.

Старостенко также сообщила, что Киевсовет активно контролирует ход работ и готов выделять дополнительное финансирование при необходимости. Вместе с работниками "Киевтеплоэнерго" и профильным заместителем Петра Пантелеева проводится детальный анализ и разрабатываются способы повышения эффективности защиты энергосистемы столицы.

Напомним, в Киеве и по области 17 октября ввели экстренные отключения света.

Также в Кривом Роге возникли масштабные отключения света из-за российских атак.

Киев ТЭЦ городской совет энергетика столица
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации