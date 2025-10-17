Український енергетик працює на об'єкті. Ілюстративне фото: ДТЕК

У Києві до кінця року запрацюють сім міні-ТЕЦ. Вони забезпечуватимуть електроенергію для об’єктів критичної інфраструктури у разі надзвичайних ситуацій.

Про це повідомила заступниця міського голови, заступниця Кличка Ганна Старостенко в ефірі КИЇВ24.

Реклама

Читайте також:

У Києві до кінця року запрацюють сім міні-ТЕЦ

За її словами, вже найближчим часом планується введення перших елементів системи когенерації — невеликих теплоелектроцентралей, розташованих у різних районах столиці.

"Ці міні-ТЕЦ фактично стануть серйозною підтримкою нашій енергетичній системі", — зазначила Старостенко.

Міська рада ухвалила концепцію енергозбереження та енергетичного відновлення Києва, яка передбачає захист існуючих об’єктів, інженерний захист критичної інфраструктури, створення альтернативних джерел енергії та розподіленої когенерації.

За цією програмою на захист енергетичної системи міста виділено 3,7 млрд грн, з яких вже використано 2,7 млрд грн. Ще близько 10,5 млрд грн направлено на створення семи міні-ТЕЦ.

Старостенко також повідомила, що Київрада активно контролює хід робіт і готова виділяти додаткове фінансування за потреби. Разом із працівниками "Київтеплоенерго" та профільним заступником Петра Пантелеєва проводиться детальний аналіз і розробляються способи підвищення ефективності захисту енергосистеми столиці.

Нагадаємо, в Києві та по області 17 жовтня запровадили екстрені відключення світла.

Також у Кривому Розі виникли масштабні відключення світла через російські атаки.