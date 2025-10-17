Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У міській раді розповіли, як Київ зможе пережити енергокризу

У міській раді розповіли, як Київ зможе пережити енергокризу

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 18:47
Оновлено: 19:08
У Києві до кінця року запрацюють сім міні-ТЕЦ
Український енергетик працює на об'єкті. Ілюстративне фото: ДТЕК

У Києві до кінця року запрацюють сім міні-ТЕЦ. Вони забезпечуватимуть електроенергію для об’єктів критичної інфраструктури у разі надзвичайних ситуацій.

Про це повідомила заступниця міського голови, заступниця Кличка Ганна Старостенко в ефірі КИЇВ24.

Реклама
Читайте також:

У Києві до кінця року запрацюють сім міні-ТЕЦ

За її словами, вже найближчим часом планується введення перших елементів системи когенерації — невеликих теплоелектроцентралей, розташованих у різних районах столиці.

"Ці міні-ТЕЦ фактично стануть серйозною підтримкою нашій енергетичній системі", — зазначила Старостенко.

Міська рада ухвалила концепцію енергозбереження та енергетичного відновлення Києва, яка передбачає захист існуючих об’єктів, інженерний захист критичної інфраструктури, створення альтернативних джерел енергії та розподіленої когенерації.

За цією програмою на захист енергетичної системи міста виділено 3,7 млрд грн, з яких вже використано 2,7 млрд грн. Ще близько 10,5 млрд грн направлено на створення семи міні-ТЕЦ.

Старостенко також повідомила, що Київрада активно контролює хід робіт і готова виділяти додаткове фінансування за потреби. Разом із працівниками "Київтеплоенерго" та профільним заступником Петра Пантелеєва проводиться детальний аналіз і розробляються способи підвищення ефективності захисту енергосистеми столиці.

Нагадаємо, в Києві та по області 17 жовтня запровадили екстрені відключення світла

Також у Кривому Розі виникли масштабні відключення світла через російські атаки. 

Київ ТЕЦ міська рада енергетика столиця
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації