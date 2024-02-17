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В Мюнхене Кличко встретился с чиновниками США — что обсуждали стороны

17 февраля 2024 14:38
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Мюнхене Кличко встретился с чиновниками США — что обсуждали стороны
Братья Кличко с конгрессменами и сенаторами США. Фото: Виталий Кличко / Telegram
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Германии во время Мюнхенской конференции по безопасности мэр Киева Виталий Кличко встретился с американскими сенаторами и конгрессменами в субботу, 17 февраля. Стороны обсуждали продолжение предоставления финансирования Украине.

Об этом мэр столицы сообщил в Telegram.

Встреча Кличко с конгрессменами и сенаторами США

Как указывает Кличко, во время разговора с сенаторами и конгрессменами США он подчеркивал важность продолжения помощи Украине. Это критически необходимо, когда ВСУ переживают сложную ситуацию на фронте. В настоящее время в государстве существует недостаток военной техники и оружия и это может стать поводом для повторного наступления РФ. Мэр акцентировал внимание на факторе времени, который играет определяющую роль.

"Сегодня недостаточно говорить, что Россия не должна выиграть эту войну. Украина должна победить, а Россия потерпеть радикальное военное поражение! С помощью наших партнеров. Альтернативы этому нет. Только это лишит Россию возможности запугивать своих соседей, создавать угрозы европейской и глобальной безопасности", — говорится в сообщении.

Кличко жмет руку американскому чиновнику
Кличко жмет руку американскому чиновнику. Фото: Виталий Кличко / Telegram
Кличко с чиновниками США
Кличко с чиновниками США. Фото: Виталий Кличко / Telegram
Братья Кличко с американскими чиновниками
Братья Кличко с американскими чиновниками. Фото: Виталий Кличко / Telegram

Мэр выразил благодарность чиновникам за двухпартийную поддержку Украины.

"Сегодня она проходит проверку на прочность из-за дискуссий, которые проходят в Конгрессе. Мы надеемся, что понимание важности поддержки Украины возобладает. Потому что ситуация на фронте становится критической из-за резкого уменьшения помощи от США", — подчеркнул Кличко.

Братья Кличко с американскими чиновниками
Братья Кличко с американскими чиновниками. Фото: Виталий Кличко / Telegram
Братья Кличко с американскими чиновниками
Братья Кличко с американскими чиновниками. Фото: Виталий Кличко / Telegram
Скриншот сообщения Кличка
Скриншот поста Кличко

Напомним, Виталий Кличко принимает участие в Трансатлантическом форуме CSU и проводит переговоры с мировыми лидерами по поддержке и помощи Украине.

Также мы писали о том, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 17 февраля встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Мюнхене. Украинский чиновник передал список приоритетных потребностей украинской армии.

Виталий Кличко
США
Киев
война
Конгресс
Украина
Владимир Кличко
Россия
Сенат
Мюнхенская конференция безопасности

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