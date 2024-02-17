Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Мюнхені Кличко зустрівся з посадовцями США — що обговорювали сторони arrow

У Мюнхені Кличко зустрівся з посадовцями США — що обговорювали сторони

17 лютого 2024 14:38
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Мюнхені Кличко зустрівся з посадовцями США — що обговорювали сторони
Брати Клички з конгресменами та сенаторами США. Фото: Віталій Кличко / Telegram
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Німеччині під час Мюнхенської конференції з безпеки мер Києві Віталій Кличко зустрівся з американськими сенаторами та конгресменами в суботу, 17 лютого. Сторони обговорювали продовження надання фінансування Україні. 

Про це міський голова столиці повідомив у Telegram.

Зустріч Кличка з конгресменами та сенаторами США

Як вказує Кличко, під час розмови із сенаторами та конгресменами США він наголошував на важливості продовження допомоги Україні. Це критично необхідно, коли ЗСУ переживають складну ситуацію на фронті. Наразі в державі існує нестача військової техніки та зброї і це може стати приводом для повторного наступу РФ. Мер акцентував на факторі часу, який грає визначальну роль. 

"Сьогодні недостатньо говорити, що Росія не повинна виграти цю війну. Україна має перемогти, а Росія зазнати радикальної військової поразки! За допомоги наших партнерів. Альтернативи цьому немає. Тільки це позбавить Росію можливості залякувати своїх сусідів, створювати загрози європейській та глобальній безпеці", — йдеться в повідомленні.

Кличко тисне руку американському посадовцю
Кличко тисне руку американському посадовцю. Фото: Віталій Кличко / Telegram
Кличко з посадовцями США
Кличко з посадовцями США. Фото: Віталій Кличко / Telegram
Брати Клички з американськими посадовцями
Брати Клички з американськими посадовцями. Фото: Віталій Кличко / Telegram

Міський голова висловив вдячність посадовцям за двопартійну підтримку України.

"Сьогодні вона проходить перевірку на міцність через дискусії, які відбуваються в Конгресі. Ми сподіваємося, що розуміння важливості підтримки України візьме верх. Бо ситуація на фронті стає критичною через різке зменшення допомоги  від США", — наголосив Кличко.

Брати Клички з американськими посадовцями
Брати Клички з американськими посадовцями. Фото: Віталій Кличко / Telegram
Брати Клички з американськими посадовцями
Брати Клички з американськими посадовцями. Фото: Віталій Кличко / Telegram
Скриншот допису Кличка
Скриншот допису Кличка

Нагадаємо, Віталій Кличко бере участь у Трансатлантичному форумі CSU та проводить перемовини зі світовими лідерами щодо підтримки та допомоги Україні.

Також ми писали про те, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 17 лютого, зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Мюнхені. Український посадовець передав список пріоритетних потреб української армії.

Віталій Кличко
США
Київ
війна
Конгрес
Україна
Володимир Кличко
Росія
Сенат
Мюнхенська конференція безпеки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

Актуальне по темі