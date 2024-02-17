У Мюнхені Кличко зустрівся з посадовцями США — що обговорювали сторони

Брати Клички з конгресменами та сенаторами США. Фото: Віталій Кличко / Telegram

У Німеччині під час Мюнхенської конференції з безпеки мер Києві Віталій Кличко зустрівся з американськими сенаторами та конгресменами в суботу, 17 лютого. Сторони обговорювали продовження надання фінансування Україні.

Про це міський голова столиці повідомив у Telegram.

Зустріч Кличка з конгресменами та сенаторами США

Як вказує Кличко, під час розмови із сенаторами та конгресменами США він наголошував на важливості продовження допомоги Україні. Це критично необхідно, коли ЗСУ переживають складну ситуацію на фронті. Наразі в державі існує нестача військової техніки та зброї і це може стати приводом для повторного наступу РФ. Мер акцентував на факторі часу, який грає визначальну роль.

"Сьогодні недостатньо говорити, що Росія не повинна виграти цю війну. Україна має перемогти, а Росія зазнати радикальної військової поразки! За допомоги наших партнерів. Альтернативи цьому немає. Тільки це позбавить Росію можливості залякувати своїх сусідів, створювати загрози європейській та глобальній безпеці", — йдеться в повідомленні.

Кличко тисне руку американському посадовцю. Фото: Віталій Кличко / Telegram

Кличко з посадовцями США. Фото: Віталій Кличко / Telegram

Брати Клички з американськими посадовцями. Фото: Віталій Кличко / Telegram

Міський голова висловив вдячність посадовцям за двопартійну підтримку України.

"Сьогодні вона проходить перевірку на міцність через дискусії, які відбуваються в Конгресі. Ми сподіваємося, що розуміння важливості підтримки України візьме верх. Бо ситуація на фронті стає критичною через різке зменшення допомоги від США", — наголосив Кличко.

Брати Клички з американськими посадовцями. Фото: Віталій Кличко / Telegram

Брати Клички з американськими посадовцями. Фото: Віталій Кличко / Telegram

Скриншот допису Кличка

Нагадаємо, Віталій Кличко бере участь у Трансатлантичному форумі CSU та проводить перемовини зі світовими лідерами щодо підтримки та допомоги Україні.

Також ми писали про те, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 17 лютого, зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Мюнхені. Український посадовець передав список пріоритетних потреб української армії.