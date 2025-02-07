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В МККК ответили активистам в Киеве — что сказали

7 февраля 2025 13:23
Аркадий Пастула - Редактор
Митинг возле МККК в Киеве 7 февраля — представители организации обратились к активистам
Представители МККК обращаются к активистам. Фото: Новини.LIVE
Аркадий Пастула - Редактор

В Киеве люди вышли на митинг к зданию Международного комитета Красного Креста. Представители организации вышли к активистам и ответили им.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE в пятницу, 7 февраля.

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Представитель МККК подчеркнул, что организация ведет активную дипломатическую деятельность ежедневно.

"Наши специалисты общаются с семьями отдельно, мы также общаемся с различными органами, с Коордштабом, с офисом уполномоченного, с ОПУ", — подчеркнул он.

По его словам, сейчас происходит так, что получается два шага вперед — шаг назад.

Напомним, у здания МККК активисты требуют начать действовать и возвращать военнопленных. Родные военнопленных не сдерживают эмоций.

Также 5 февраля из российского плена удалось вернуть еще 150 воинов. Президент Владимир Зеленский показал трогательные кадры.

Киев митинг война активисты пленные Красный Крест
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