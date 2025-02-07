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У МКЧХ відповіли активістам у Києві — що сказали

7 лютого 2025 13:23
Аркадій Пастула - Редактор
Мітинг біля МКЧХ у Києві 7 лютого — представники організації звернулися до активістів
Представники МКЧХ звертаються до активістів. Фото: Новини.LIVE
Аркадій Пастула - Редактор

У Києві люди вийшли на мітинг до будівлі Міжнародного комітету Червоного Хреста. Представники організації вийшли до активістів та відповіли їм.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE у пʼятницю, 7 лютого.

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Представник МКЧХ підкреслив, що організація веде активну дипломатичну діяльність щодня.

"Наші фахівці спілкуються з сім'ями окремо, ми також спілкуємося із різними органами, з Коордштабом, з офісом уповноваженого, з ОПУ", — наголосив він.

За його словами, наразі відбувається так, що виходить два кроки вперед — крок назад.

Нагадаємо, біля будівлі МКЧХ активісти вимагають почати діяти та повертати військовополонених. Рідні військовополонених не стримують емоцій.

Також 5 лютого з російського полону вдалося повернути ще 150 воїнів. Президент Володимир Зеленський показав зворушливі кадри.

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