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В МКИП прокомментировали снос старинного дома на Подоле в Киеве

13 августа 2023 23:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В МКИП прокомментировали снос старинного дома на Подоле в Киеве
Временный исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев. Фото: mkip.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Министерстве культуры и информационной политики Украины прокомментировали снос старинного дома в Подольском районе Киева. Там заявили, что не имели никаких правовых оснований отказать частному владельцу.

Об этом сказал временный исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев в эфире телемарафона.

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Карандеев сказал, что этот объект не имел признаков, которые могли бы его защитить, однако есть один нюанс.

"В проектных документах, которые отмечались на реконструкцию этого объекта, не было указано его снос. А на самом деле мы видим, что домика нет. То есть если подойти с этой стороны, и исследовать правомерность действий застройщиков, то можно будет найти определенные нарушения и вступить в диалог в правовом поле", — подчеркнул он.

По его словам, для предупреждения таких ситуаций необходимо такие объекты оберегать и вносить в хоть какой-то охранный реестр.

Напомним, деревянный дом, который был одним из немногих примеров застройки Киева XIX века, стал очередной жертвой столичных застройщиков. Снесли ее утром 10 августа без разрешений, а власть тем временем бездействует.

Также мы писали, что столичный глава Виталий Кличко оправдался за вопиющий случай сноса более 200-летнего дома на Подоле. По его словам, городские власти не давали никаких разрешений или согласований.

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