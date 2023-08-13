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У МКІП прокоментували знесення старовинного будинку на Подолі в Києві

13 серпня 2023 23:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У МКІП прокоментували знесення старовинного будинку на Подолі в Києві
Тимчасовий виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв. Фото: mkip.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Міністерстві культури та інформаційної політики України прокоментували знесення старовинного будинку в Подільському районі Києва. Там заявили, що не мали жодних правових підстав відмовити приватному власнику.

Про це сказав тимчасовий виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв в ефірі телемарафону.

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Карандєєв сказав, що цей об'єкт не мав ознак, які могли б його захистити, однак є один нюанс.

"У проєктних документах, які зазначалися на реконструкцію цього об'єкта, не було зазначено його знесення. А насправді ми бачимо, що будиночка немає. Тобто якщо підійти з цієї сторони, і дослідити правомірність дій забудовників, то можна буде знайти певні порушення і вступити в діалог у правовому полі", — наголосив він.

За його словами, для упередження таких ситуацій необхідно такі об'єкти оберігати та вносити до хоч якогось охоронного реєстру.

Нагадаємо, деревʼяна садиба, яка була одним з небагатьох прикладів забудови Києва XIX століття, стала черговою жертвою столичних забудовників. Знесли її зранку 10 серпня без жодних дозволів, а влада тим часом бездіяльна.

Також ми писали, що столичний голова Віталій Кличко виправдався за кричущий випадок знесення понад 200-річного будинку на Подолі. За його словами, міська влада не давала жодних дозволів чи погоджень.

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