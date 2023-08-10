В Музее истории Киева открыли масштабную выставку ко Дню Независимости Украины

В Музее истории Киева открылась масштабная выставка ко Дню Независимости Украины. Фото: КГГА

Выставка называется "Моя история. 32 года Независимости". Здесь, в одном экспозиционном пространстве, объединились 32 арт-объекта известных украинских художников современности, коллекция монет и марок за каждый год независимости Украины.

Об этом говорится на сайте Киевского городского совета.

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Что известно о выставке

Специально для экспозиции Нацбанк Украины передал монеты, каждая из которых представляет один год из жизни Независимой Украины, также представлены произведения искусства, подобранные из частных коллекций и музейных собраний, а историческую составляющую дополнили марки, переданные Национальным оператором почтовой связи.

"Этим проектом мы начинаем ряд мероприятий по празднованию 32-й годовщины Независимости Украины. Мы вспоминаем все вызовы, достижения, победы за последние 32 года. Многие из этих событий прошли в столице и сыграли важную роль в нашей истории. Поэтому очень приятно, что именно Музей истории города Киева проводит этот художественный проект", — сказала заместитель председателя КГГА Анна Старостенко.

Посетить выставку можно с 9 августа по 5 ноября.

Время работы Музея истории Киева: среда-воскресенье: 12:00-19:00, понедельник и вторник: выходные.

В Музее истории Киева открылась масштабная выставка ко Дню Независимости Украины. Фото: КГГА

В Музее истории Киева открылась масштабная выставка ко Дню Независимости Украины. Фото: КГГА

В Музее истории Киева открылась масштабная выставка ко Дню Независимости Украины. Фото: КГГА

В Музее истории Киева открылась масштабная выставка ко Дню Независимости Украины. Фото: КГГА

В Музее истории Киева открылась масштабная выставка ко Дню Независимости Украины. Фото: КГГА

В Музее истории Киева открылась масштабная выставка ко Дню Независимости Украины. Фото: КГГА

В Музее истории Киева открылась масштабная выставка ко Дню Независимости Украины. Фото: КГГА

Напомним, ранее мы писали, что художница Мария Примаченко — популярная и известная фигура. Она ассоциируется с украинской культурой, а ее творчество оказало сильное влияние на украинское искусство. Выставка "Мария рисует. 100 произведений Примаченко" открылась на первом этаже Национального центра "Украинский Дом".