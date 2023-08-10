Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Музеї історії Києва відкрили масштабну виставку до Дня Незалежності України arrow

У Музеї історії Києва відкрили масштабну виставку до Дня Незалежності України

10 серпня 2023 14:43
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Музеї історії Києва відкрили масштабну виставку до Дня Незалежності України
У Музеї історії Києва відкрили масштабну виставку до Дня Незалежності України. Фото: КМДА
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Виставка має назву "Моя історія. 32 роки Незалежонсті". Тут, в одному експозиційному просторі, поєдналися 32 арт-об’єкти відомих українських митців сучасності, колекція монет та марок за кожен рік незалежності України.

Про це йдеться на сайті Київської міської ради.

Читайте також:

Що відомо про виставку

Спеціально для експозиції Нацбанк України  передав монети, кожна з яких репрезентує один рік із життя Незалежної України, також представлені твори мистецтва, підібрані з приватних колекцій та музейних зібрань, а історичну складову доповнили марки, які передав Національний оператор поштового звʼязку.

"Цим проєктом ми започатковуємо низку заходів із відзначення 32-ї річниці Незалежності України. Ми згадуємо усі виклики, досягнення, перемоги за останні 32 роки. Багато з цих подій відбулися у столиці і зіграли важливу роль у нашій історії. Тому надзвичайно приємно, що саме Музей історії міста Києва проводить цей мистецький проєкт", — сказала заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

Відвідати виставку можна з 9 серпня до 5 листопада.

Час роботи Музею історії Києва: середа-неділя: 12:00-19:00, понеділок та вівторок: вихідні.

 

У Музеї історії Києва відкрили масштабну виставку до Дня Незалежності України. Фото: КМДА
У Музеї історії Києва відкрили масштабну виставку до Дня Незалежності України. Фото: КМДА
У Музеї історії Києва відкрили масштабну виставку до Дня Незалежності України. Фото: КМДА
У Музеї історії Києва відкрили масштабну виставку до Дня Незалежності України. Фото: КМДА
У Музеї історії Києва відкрили масштабну виставку до Дня Незалежності України. Фото: КМДА
У Музеї історії Києва відкрили масштабну виставку до Дня Незалежності України. Фото: КМДА
У Музеї історії Києва відкрили масштабну виставку до Дня Незалежності України. Фото: КМДА

Нагадаємо, раніше ми писали, що художниця Марія Примаченко — популярна та відома постать. Вона асоціюється з українською культурою, а її творчість мала сильний вплив на українське мистецтво. Виставка "Марія малює. 100 творів Примаченко" відкрилася на першому поверсі Національного центру "Український Дім".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

Вибори під час війни: чи справді влада готується до перегонів. Ексклюзив

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз