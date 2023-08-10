У Музеї історії Києва відкрили масштабну виставку до Дня Незалежності України
Виставка має назву "Моя історія. 32 роки Незалежонсті". Тут, в одному експозиційному просторі, поєдналися 32 арт-об’єкти відомих українських митців сучасності, колекція монет та марок за кожен рік незалежності України.
Про це йдеться на сайті Київської міської ради.
Що відомо про виставку
Спеціально для експозиції Нацбанк України передав монети, кожна з яких репрезентує один рік із життя Незалежної України, також представлені твори мистецтва, підібрані з приватних колекцій та музейних зібрань, а історичну складову доповнили марки, які передав Національний оператор поштового звʼязку.
"Цим проєктом ми започатковуємо низку заходів із відзначення 32-ї річниці Незалежності України. Ми згадуємо усі виклики, досягнення, перемоги за останні 32 роки. Багато з цих подій відбулися у столиці і зіграли важливу роль у нашій історії. Тому надзвичайно приємно, що саме Музей історії міста Києва проводить цей мистецький проєкт", — сказала заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.
Відвідати виставку можна з 9 серпня до 5 листопада.
Час роботи Музею історії Києва: середа-неділя: 12:00-19:00, понеділок та вівторок: вихідні.
Нагадаємо, раніше ми писали, що художниця Марія Примаченко — популярна та відома постать. Вона асоціюється з українською культурою, а її творчість мала сильний вплив на українське мистецтво. Виставка "Марія малює. 100 творів Примаченко" відкрилася на першому поверсі Національного центру "Український Дім".