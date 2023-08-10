У Музеї історії Києва відкрили масштабну виставку до Дня Незалежності України. Фото: КМДА

Виставка має назву "Моя історія. 32 роки Незалежонсті". Тут, в одному експозиційному просторі, поєдналися 32 арт-об’єкти відомих українських митців сучасності, колекція монет та марок за кожен рік незалежності України.

Про це йдеться на сайті Київської міської ради.

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Що відомо про виставку

Спеціально для експозиції Нацбанк України передав монети, кожна з яких репрезентує один рік із життя Незалежної України, також представлені твори мистецтва, підібрані з приватних колекцій та музейних зібрань, а історичну складову доповнили марки, які передав Національний оператор поштового звʼязку.

"Цим проєктом ми започатковуємо низку заходів із відзначення 32-ї річниці Незалежності України. Ми згадуємо усі виклики, досягнення, перемоги за останні 32 роки. Багато з цих подій відбулися у столиці і зіграли важливу роль у нашій історії. Тому надзвичайно приємно, що саме Музей історії міста Києва проводить цей мистецький проєкт", — сказала заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

Відвідати виставку можна з 9 серпня до 5 листопада.

Час роботи Музею історії Києва: середа-неділя: 12:00-19:00, понеділок та вівторок: вихідні.

У Музеї історії Києва відкрили масштабну виставку до Дня Незалежності України. Фото: КМДА

У Музеї історії Києва відкрили масштабну виставку до Дня Незалежності України. Фото: КМДА

У Музеї історії Києва відкрили масштабну виставку до Дня Незалежності України. Фото: КМДА

У Музеї історії Києва відкрили масштабну виставку до Дня Незалежності України. Фото: КМДА

У Музеї історії Києва відкрили масштабну виставку до Дня Незалежності України. Фото: КМДА

У Музеї історії Києва відкрили масштабну виставку до Дня Незалежності України. Фото: КМДА

У Музеї історії Києва відкрили масштабну виставку до Дня Незалежності України. Фото: КМДА

Нагадаємо, раніше ми писали, що художниця Марія Примаченко — популярна та відома постать. Вона асоціюється з українською культурою, а її творчість мала сильний вплив на українське мистецтво. Виставка "Марія малює. 100 творів Примаченко" відкрилася на першому поверсі Національного центру "Український Дім".