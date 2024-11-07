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В МВД рассказали о последствиях атаки БпЛА на Киев — фото

7 ноября 2024 08:03
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Атака беспилотников на Киев — в МВД рассказали подробности
Спасатели на месте пожара Фото: ГСЧС
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В Киеве зафиксировали разрушения в нескольких районах города из-за ночной атаки беспилотников. Спасатели ликвидируют последствия.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) в четверг, 7 ноября.

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Где зафиксированы пожары и разрушения

По данным МВД, в Печерском районе произошел пожар на 33-м этаже многоэтажки, частично разрушены конструкции 34-го этажа, пострадавших нет.

Обстрел Киева
Разрушено здание. Фото: ГСЧС

В Соломенском районе горело складское здание и автомобиль, также произошел пожар в медцентре, который удалось погасить.

"В Подольском районе возникло возгорание кровли 6-этажного бизнес-центра с частичным разрушением строительных конструкций, пожар ликвидирован. По другому адресу — возгорание в частном доме. Двухэтажный дом охвачен огнем полностью, пожар локализован, продолжается ликвидация", — добавили в МВД.

Атака на Киев
Пожар. Фото: ГСЧС

Там подчеркнули, что пожар был и в Голосеевском районе.

"В результате падения обломков произошло возгорание сухой травы в лесу. Пожар ликвидирован", — подытожили в пресс-службе.

Удар по Киеву
Ликвидация возгорания. Фото: ГСЧС

Напомним, 7 ноября российская армия атаковала Киев беспилотниками. В пяти районах столицы зафиксировано падение обломков.

Ранее мы сообщали, что в окрестностях Чернигова был зафиксирован взрыв российской крылатой ракеты. Пока известно о двух пострадавших.

МВД Киев ГСЧС обстрелы война в Украине беспилотники

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