Атака безпілотників на Київ — в МВС розповіли подробиці

В МВС розповіли про наслідки атаки БпЛА на Київ — фото
У Києві зафіксували руйнування у кількох районах міста через нічну атаку безпілотників. Рятувальники ліквідовують наслідки.
Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ (МВС) у четвер, 7 листопада.
Де зафіксовано пожежі та руйнування
За даними МВС, у Печерському районі сталася пожежа на 33-му поверсі багатоповерхівки, частково зруйновано конструкції 34-го поверху, постраждалих немає.
У Солом’янському районі горіла складська будівля та автомобіль, також сталася пожежа в медцентрі, яку вдалося погасити.
"У Подільському районі виникло загоряння покрівлі 6-поверхового бізнес-центру з частковим руйнуванням будівельних конструкцій, пожежу ліквідовано. За іншою адресою — загоряння у приватному будинку. Двоповерховий будинок охоплений вогнем повністю, пожежу локалізовано, триває ліквідація", — додали в МВС.
Там підкреслили, що пожежа була і в Голосіївському районі.
"Внаслідок падіння уламків сталося загоряння сухої трави у лісі. Пожежу ліквідовано", — підсумували у пресслужбі.
Нагадаємо, 7 листопада російська армія атакувала Київ безпілотниками. У п'ятьох районах столиці зафіксовано падіння уламків.
Раніше ми повідомляли, що на околицях Чернігова було зафіксовано вибух російської крилатої ракети. Наразі відомо про двох постраждалих.
Читайте Новини.LIVE!