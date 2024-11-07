Атака безпілотників на Київ — в МВС розповіли подробиці

Рятувальники на місці пожежі. Фото: ДСНС

У Києві зафіксували руйнування у кількох районах міста через нічну атаку безпілотників. Рятувальники ліквідовують наслідки.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ (МВС) у четвер, 7 листопада.

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Де зафіксовано пожежі та руйнування

За даними МВС, у Печерському районі сталася пожежа на 33-му поверсі багатоповерхівки, частково зруйновано конструкції 34-го поверху, постраждалих немає.

Зруйнована будівля. Фото: ДСНС

У Солом’янському районі горіла складська будівля та автомобіль, також сталася пожежа в медцентрі, яку вдалося погасити.

"У Подільському районі виникло загоряння покрівлі 6-поверхового бізнес-центру з частковим руйнуванням будівельних конструкцій, пожежу ліквідовано. За іншою адресою — загоряння у приватному будинку. Двоповерховий будинок охоплений вогнем повністю, пожежу локалізовано, триває ліквідація", — додали в МВС.

Пожежа. Фото: ДСНС

Там підкреслили, що пожежа була і в Голосіївському районі.

"Внаслідок падіння уламків сталося загоряння сухої трави у лісі. Пожежу ліквідовано", — підсумували у пресслужбі.

Ліквідація займання. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 7 листопада російська армія атакувала Київ безпілотниками. У п'ятьох районах столиці зафіксовано падіння уламків.

Раніше ми повідомляли, що на околицях Чернігова було зафіксовано вибух російської крилатої ракети. Наразі відомо про двох постраждалих.