В МВД рассказали, сколько людей пострадало в результате ракетной атаки на Киевщину

Последствия российского обстрела. Фото: t.me/mvs_ukraine

В результате ракетной атаки на Киевскую область 16 июня в области пострадали три человека. Также имеются значительные повреждения домов.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

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"Киевщина. В результате ракетной атаки оккупантов пострадали три человека: двое детей и бабушка. Повреждены более 30 домов", — говорится в сообщении.

Последствия русского обстрела. Фото: t.me/mvs_ukraine

Последствия русского обстрела. Фото: t.me/mvs_ukraine

Напомним, 16 июня около 11:00 по Украине начала распространяться воздушная тревога. Украинцев предупредили о возможности ракетных обстрелов.

Тогда же в Киевской области из-за ракетного удара российских оккупантов повреждены дома. В результате произошел пожар, также известно о пострадавших.

В то же время россияне обстреляли Киев аэробалистическими ракетами "Кинжал". Все шесть ракет, по предварительным данным, были сбиты системой ПВО Украины.

Добавим, что предварительный обстрел Киева аэробалистическими ракетами Х-47 "Кинжал", о которых сами россияне говорили, что их невозможно сбить никакими средствами ПВО, имел место ровно месяц назад, 16 мая.