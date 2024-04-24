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В НАУ ответили, производят ли дроны в помещении университета

24 апреля 2024 18:22
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Илья Рябинин
редактор
В НАУ ответили, производят ли дроны в помещении университета
Панорама территории НАУ. Фото: оф.сайт Кафедры компьютерных информтехнологий НАУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В ректорате Национального авиационного университета заявили, что ни одно из помещений учебного заведения не будет отдано под производство дронов. Это было одной из предпосылок для принятия решения о реорганизации вуза.

Об этом заявила временно исполняющая обязанности ректора НАУ Ксения Семенова в интервью "Украинской правде".

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В НАУ никогда не будут производить дроны

"Серийного производства вооружения на территории НАУ нет и никогда не будет. Это не военный объект. Мы учим детей", — подчеркнула Семенова.

В то же время она заявила, что в университете планируют создать научно-исследовательские лаборатории, где студенты будут учиться создавать дроны и проводить исследования в военно-оборонной сфере.

"Мы сотрудничаем с Brave1, кластером для развития военных технологий на фронте, с Министерством стратегической промышленности, с основными компаниями, которые этим занимаются не только в военном секторе, но и в гражданском. Гражданская авиация тоже когда-нибудь вернется, нам ее важно не терять, поэтому что потом с нуля перезапустить все будет очень сложно", — пояснила Семенова.

Напомним, ранее в рейтинг лучших университетов мира вошли одиннадцать украинских заведений высшего образования, которые возглавил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

В то же время нардеп Наталья Пипа объяснила, что объединению университетов Украины нужно ради усиления тех вузов и специальностей, которые учат качественно, а также пересматривать профессиональное образование.

Киев
образование
Украина
Университет
дроны

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