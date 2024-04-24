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У НАУ відповіли, чи виробляють дрони у приміщенні університету

24 квітня 2024 18:22
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
У НАУ відповіли, чи виробляють дрони у приміщенні університету
Панорама території НАУ. Фото: оф.сайт Кафедри комп'ютерних інформтехнологій НАУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В ректораті Національного авіаційного університету заявили, що жодне з приміщень навчального закладу не буде віддано під виробництво дронів. Це було однією з передумов ухвалення рішення про реорганізацію вишу.

Про це заявила тимчасово виконуюча обов'язки ректора НАУ Ксенія Семенова в інтерв'ю "Українській правді".

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В НАУ ніколи не будуть виготовляти дрони

"Серійного виробництва озброєння на території НАУ немає і ніколи не буде. Це не військовий об'єкт. Ми вчимо дітей", — наголосила Семенова.

Натомість вона заявила, що в університеті планують створити науково-дослідні лабораторії, де студенти навчатимуться створювати дрони та проводитимуть дослідження у військово-оборонній сфері.

"Ми співпрацюємо з Brave1, кластером для розвитку військових технологій на фронті, з Міністерством стратегічної промисловості, з основними компаніями, які цим займаються не лише у військовому секторі, а й в цивільному. Цивільна авіація теж колись повернеться, нам її важливо не втрачати, тому що потім з нуля перезапустити все буде дуже складно", — пояснила Семенова.

Нагадаємо, раніше до рейтингу найкращих університетів світу увійшли одинадцять українських закладів вищої освіти, які очолив Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Водночас нардеп Наталія Піпа пояснила, що об'єднання університетів України потрібно заради підсилення тих вишів та спеціальностей, які вчать якісно, а також переоглядати професійну освіту.

Київ
освіта
Україна
Університет
дрони

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