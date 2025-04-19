В небе над Киевом заметили солнечное гало - фото

В небе над Киевом заметили уникальное природное явление
В небе над Киевом в субботу, 19 апреля, жители столицы заметили интересное природное явление. Речь идет о солнечном гало.
Соответствующие фото обнародовали в соцсетях.
Солнечное гало в Киеве 19 апреля
Загадочные цветные кольца вокруг Солнца увидели жители Киева. Это солнечное гало — оптическое явление, которое возникает, когда солнечный свет проходит сквозь кристаллы льда в верхних слоях атмосферы.
Обычно это происходит в перистых облаках, которые находятся на высоте 5-10 км. Кристаллы преломляют и отражают свет, таким образом создавая вокруг Солнца огромный круг.
Иногда внутри или снаружи могут быть видны дополнительные круги или световые "пятна", которые называются паргелии или псевдосолнца.
Напомним, на Солнце за прошедшие сутки произошло пять вспышек, но солнечная активность была на низком уровне.
А синоптики предупредили о теплой летней погоде на Пасху — температура воздуха прогреется до +24 °C.
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