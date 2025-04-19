В небе над Киевом заметили солнечное гало - фото

Солнечное гало. Иллюстративное фото: Укринформ

В небе над Киевом в субботу, 19 апреля, жители столицы заметили интересное природное явление. Речь идет о солнечном гало.

Соответствующие фото обнародовали в соцсетях.

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Солнечное гало в Киеве 19 апреля

Загадочные цветные кольца вокруг Солнца увидели жители Киева. Это солнечное гало — оптическое явление, которое возникает, когда солнечный свет проходит сквозь кристаллы льда в верхних слоях атмосферы.

Гало. Фото: Telegram/Реальный Киев

Обычно это происходит в перистых облаках, которые находятся на высоте 5-10 км. Кристаллы преломляют и отражают свет, таким образом создавая вокруг Солнца огромный круг.

Иногда внутри или снаружи могут быть видны дополнительные круги или световые "пятна", которые называются паргелии или псевдосолнца.

Гало. Фото: Telegram/Реальный Киев

Напомним, на Солнце за прошедшие сутки произошло пять вспышек, но солнечная активность была на низком уровне.

А синоптики предупредили о теплой летней погоде на Пасху — температура воздуха прогреется до +24 °C.