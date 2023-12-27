В Германии идентифицировали офицеров РФ, расстреливавших гражданских в Гостомеле

Последствия обстрелов в Гостомеле. Фото: АР

В Германии правоохранители установили российских офицеров, подозреваемых по первому делу о военных преступлениях россиян в Украине. Во время зверских обстрелов Гостомеля в Киевской области в начале войны ранение получил, в частности, и гражданин ФРГ.

Об этом сообщает SPIEGEL.

Читайте также:

Расследование Германии по военным преступлениям РФ в Гостомеле

Отмечается, что немецкие правоохранители идентифицировали подозреваемых российских офицеров, которые обстреливали гражданских людей в Гостомеле. В ФРГ их имена не называют, однако подчеркивают, что они причастны к военным преступлениям в Украине.

"Если мы поймаем преступников, мы предъявим обвинения", — заявил министр юстиции Германии Марко Бушман.

Правительство Германии заявило, если их поймают в Украине или в любом другом месте, то передут доказательства их преступлений правоохранителям той страны.

Как известно, ФРГ проводит расследование не только о зверствах оккупантов в Гостомеле, но и других украинских городах и селах, которые состоялись в марте 2022 года. Для этого опрашивают беженцев, нашедших убежище в Германии. С такими людьми работают соответствующие специалисты, а также оказывают психологическую помощь всем нуждающимся.

Гостомель при вторжении РФ

В первый день войны, 24 февраля 2022 года, россияне начали атаковать аэродром в Гостомеле. Кроме того, под огнем оказались жилые дома. Во время боев за Гостомельский аэродром ВСУ сбили три вертолета из 34, однако войска РФ успели высадить десант, поэтому завязался бой.

Во время высадки российского десанта был уничтожен крупнейший и мощный транспортный самолет в мире, созданный киевским КБ имени Антонова. Однако благодаря артиллерии и авиации, украинская армия все же смогла зачистить аэропорт в городе. После этого захватчики сразу разбежались по лесам и полям.

До апреля в городе шли тяжелые бои, мирное население находилось под постоянными обстрелами и пытками. Но уже 1 апреля 2022 года глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк заявил, что российские войска покинули Гостомель. А на следующий день Минобороны Украины объявило всю Киевскую область, где расположен Гостомель, свободной от российских войск.

Напомним, в Гостомеле украли более 20 млн грн, которые выделили на восстановление разрушенных домов. Как известно, в Гостомельской громаде обнаружили около 100 домов, которые остаются поврежденными в результате вооруженной агрессии РФ.