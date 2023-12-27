У Німеччині ідентифікували офіцерів РФ, які розстрілювали цивільних в Гостомелі

Наслідки російських обстрілів в Гостомелі. Фото: АР

У Німеччині правоохоронці встановили російських офіцерів, які підозрюються у першій справі про воєнні злочини росіян в Україні. Під час звірських обстрілів Гостомеля у Київській області на початку війни поранення отримав, зокрема, й громадянин ФРН.

Про це повідомляє SPIEGEL.

Читайте також:

Розслідування Німеччини щодо воєнних злочинів РФ у Гостомелі

Зазначається, що німецькі правоохоронці ідентифікували підозрюваних російських офіцерів, які обстрілювали цивільних людей у Гостомелі. У ФРН їхніх імен не називають, однак наголошують, що вони причетні до воєнних злочинів в Україні.

"Якщо ми спіймаємо злочинців, ми висунемо звинувачення", — заявив міністр юстиції Німеччини Марко Бушман.

Уряд Німеччини заявив, якщо їх спіймають в Україні чи будь-якому іншому місці, то передадуть докази їхніх злочинів правоохоронцям тієї країни.

Як відомо, ФРН проводить розслідування не лише про звірства окупантів в Гостомелі, а й інших українських містах та селах, які відбулися у березні 2022 року. Для цього опитують біженців, які знайшли притулок у Німеччині. З такими людьми працюють відповідні фахівці, а також надають психологічну допомогу усім, хто цього потребує.

Гостомель під час вторгнення РФ

В найперший день війни, 24 лютого 2022 року, росіяни почали атакувати аеродром в Гостомелі. Окрім того, під вогнем опинилися житлові будинки. Під час боїв за Гостомельський аеродром ЗСУ збили три гелікоптери із 34, проте війська РФ встигли висадити десант, тому зав'язався бій.

Під час висадки російського десанту було знищено найбільший та найпотужніший у світі транспортний літак, створений київським КБ імені Антонова. Однак завдяки артилерії та авіації українська армія все ж змогла зачистити аеропорт в місті. Після цього загарбники одразу розбіглись по лісах та полях.

До квітня у місті точились важкі бої, мирне населення перебувало під постійними обстрілами та катуваннями. Але вже 1 квітня 2022 року голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк заявив, що російські війська залишили Гостомель. А вже наступного дня Міноборони України оголосило всю Київську область, де розташований Гостомель, вільною від російських військ.

Нагадаємо, у Гостомелі вкрали понад 20 млн, які виділили на відбудову зруйнованих будинків. Як відомо, у Гостомельській громаді виявили близько 100 осель, які залишаються пошкодженими внаслідок збройної агресії РФ.