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В Печерском суде остановили заседание по рассмотрению дела Мазепы

19 января 2024 15:37
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Печерском суде остановили заседание по рассмотрению дела Мазепы
Бизнесмен Игорь Мазепа и его адвокат в суде. Фото: Денис Булавин/hromadske
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Печерский суд Киева приостановил рассмотрение дела бизнесмена Игоря Мазепы. Это произошло из-за решения об отводе судьи — сторона защиты заявила о его заангажированности.

Об этом сообщает УП из зала суда.

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Отмечается, что во время заседания адвокаты бизнесмена Игоря Мазепы озвучили три ходатайства в суд, а именно:

  • О проведении трансляции из зала суда на официальных ресурсах Печерского суда.
  • Об отводе прокурора по делу из-за пристрастного отношения и нарушения презумпции невиновности.

По словам адвокатов, в тексте подозрения сторона обвинения утверждает, что Мазепа совершил преступление как факт.

Также обыски по месту работы и проживания бизнесмена были проведены без предъявления решения суда.

Сторона обвинения заявляет, что в подозрении формулировка не утверждает вину Мазепы, а обыски проводились согласно Уголовно-процессуальному Кодексу в неотложных случаях — будто Мазепа планировал бежать из страны после того, как получил информацию о вручении ему подозрения.

  • Об отложении заседания на "разумное время" для сбора информации.

Адвокаты отметили, что в пятницу около восьми утра им вручили четыре тома дела, поэтому у них было всего 3-4 часа для подготовки. А ГБР и прокуратура работали над этим 10 лет.

В то же время прокурор считает, что защите было известно об уголовном производстве минимум месяц — когда продолжались обыски у других фигурантов.

Так, судья отказал во всех трех ходатайствах, поэтому защита попросила об отводе судьи на основании предвзятого отношения — суд остановил рассмотрение дела. Теперь нужно провести новое распределение судей, после чего будет назначено новое время заседания.

Напомним, что в компании задержанного Игоря Мазепы Concorde Capital 18 января провели обыски. Там заявили, что они проводились без решения суда, а правоохранители изъяли даже личные вещи сотрудников, работающих в других проектах.

Кроме того, задержанному бизнесмену Игорю Мазепе установили размер залога в 700 миллионов гривен. А его брату Юрию — 500 млн грн.

убытки
Киев
суд
бизнес
застройщики

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