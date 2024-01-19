В Печерском суде остановили заседание по рассмотрению дела Мазепы
Печерский суд Киева приостановил рассмотрение дела бизнесмена Игоря Мазепы. Это произошло из-за решения об отводе судьи — сторона защиты заявила о его заангажированности.
Об этом сообщает УП из зала суда.
Избрание меры пресечения Мазепе 19 января
Отмечается, что во время заседания адвокаты бизнесмена Игоря Мазепы озвучили три ходатайства в суд, а именно:
- О проведении трансляции из зала суда на официальных ресурсах Печерского суда.
- Об отводе прокурора по делу из-за пристрастного отношения и нарушения презумпции невиновности.
По словам адвокатов, в тексте подозрения сторона обвинения утверждает, что Мазепа совершил преступление как факт.
Также обыски по месту работы и проживания бизнесмена были проведены без предъявления решения суда.
Сторона обвинения заявляет, что в подозрении формулировка не утверждает вину Мазепы, а обыски проводились согласно Уголовно-процессуальному Кодексу в неотложных случаях — будто Мазепа планировал бежать из страны после того, как получил информацию о вручении ему подозрения.
- Об отложении заседания на "разумное время" для сбора информации.
Адвокаты отметили, что в пятницу около восьми утра им вручили четыре тома дела, поэтому у них было всего 3-4 часа для подготовки. А ГБР и прокуратура работали над этим 10 лет.
В то же время прокурор считает, что защите было известно об уголовном производстве минимум месяц — когда продолжались обыски у других фигурантов.
Так, судья отказал во всех трех ходатайствах, поэтому защита попросила об отводе судьи на основании предвзятого отношения — суд остановил рассмотрение дела. Теперь нужно провести новое распределение судей, после чего будет назначено новое время заседания.
Напомним, что в компании задержанного Игоря Мазепы Concorde Capital 18 января провели обыски. Там заявили, что они проводились без решения суда, а правоохранители изъяли даже личные вещи сотрудников, работающих в других проектах.
Кроме того, задержанному бизнесмену Игорю Мазепе установили размер залога в 700 миллионов гривен. А его брату Юрию — 500 млн грн.
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