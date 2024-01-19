У Печерському суді зупинили засідання щодо розгляду справи Мазепи
Печерський суд Києва зупинив розгляд справи бізнесмена Ігоря Мазепи. Це сталося через рішення про відвід судді — сторона захисту заявила про його заангажованість.
Про це повідомляє УП із зали суду.
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Зазначається, що під час засідання адвокати бізнесмена Ігоря Мазепи озвучили три клопотання до суду, а саме:
- Про проведення трансляції з зали суду на офіційних ресурсах Печерського суду.
- Про відвід прокурора у справі через упереджене ставлення та порушення презумпції невинуватості.
За словами адвокатів, у тексті підозри сторона обвинувачення стверджує, що Мазепа скоїв злочин, як факт.
Також обшуки за місцем роботи та проживання бізнесмена були проведені без предʼявлення ухвали суду.
Натомість сторона обвинувачення заявляє, що у підозрі формулювання не стверджує вину Мазепи, а обшуки проводилися згідно Кримінально-процесуального Кодексу у невідкладних випадках — начебто Мазепа планував втекти з країни після того, як отримав інформацію про вручення йому підозри.
- Про відкладення засідання на "розумний час" для збирання інформації.
Адвокати зауважили, що у п’ятницю близько восьмої ранку їм вручили чотири томи справи, тому в них було лише 3-4 години на підготовку. А ДБР та прокуратура працювали над цим 10 років.
В той самий час прокурор вважає, що захисту було відомо про кримінальне провадження щонайменше місяць — коли тривали обшуки в інших фігурантів.
Так, суддя відмовив у всіх трьох клопотаннях, тому захист попросив про відвід судді на підставі упередженого ставлення — суд зупинив розгляд справи. Тепер треба провести новий розподіл суддів, після чого буде призначено новий час засідання.
Нагадаємо, що у компанії затриманого Ігоря Мазепи Concorde Capital 18 січня провели обшуки. Там заявили, що вони проводились без ухвали суду, а правоохоронці вилучили навіть особисті речі співробітників, які працюють в інших проєктах.
Крім того, затриманому бізнесмену Ігорю Мазепі встановили розмір застави у 700 мільйонів гривень. А його брату Юрію — 500 млн грн.
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