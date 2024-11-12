В Киеве работник ТЦК хотел покончить жизнь самоубийством.

Правоохранители смотрят камеры видеонаблюдения. Иллюстративное фото: Нацполиция

В Киеве работник территориального центра комплектования пытался покончить жизнь самоубийством. Мужчину госпитализировали, но он находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает издание OBOZ.UА во вторник, 12 ноября.

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В ТЦК в Киеве работник пытался совершить самоубийство

По данным источника издания, утром 9 ноября в помещении Печерского ТЦК и СП обнаружили раненого начальника группы персонала. Отмечается, что мужчина пытался совершить самоубийство и, по предварительной информации, выстрелил себе в голову.

"Пострадавшего экстренно госпитализировали в Киевскую городскую клиническую больницу №17 с предварительным диагнозом огнестрельное пулевое сквозное ранение головы, геморрагический шок. Он находится там в тяжелом состоянии", — заявил источник.

Сейчас правоохранители расследуют обстоятельства и причины инцидента в ТЦК.

Напомним, в Тернополе женщина пыталась покончить жизнь самоубийством после утопления своей 2,5-летней дочери в ванне. Полиция проводит расследование.

Ранее мы писали о том, что в Киеве утром 9 ноября нашли тело девушки у метро . Она повесилась на знак у станции "Осокорки".