У Києві працівник ТЦК хотів покінчити життя самогубством — подробиці

Правоохоронці дивляться камери відеоспостереження. Ілюстративне фото: Нацполіція

У Києві працівник територіального центру комплектування намагався покінчити життя самогубством. Чоловіка госпіталізували, але він перебуває у тяжкому стані.

Про це повідомляє видання OBOZ.UА у вівторок, 12 листопада.

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У ТЦК у Києві працівник намагався скоїти самогубство

За даними джерела видання, вранці 9 листопада у приміщенні Печерського ТЦК та СП виявили пораненого начальника групи персоналу. Зазначається, що чоловік намагався вчинити самогубство і, за попередньою інформацією, вистрелив собі у голову.

"Потерпілого екстрено госпіталізували до Київської міської клінічної лікарні №17 з попереднім діагнозом вогнепальне кульове наскрізне поранення голови, геморагічний шок. Він перебуває там у важкому стані", — заявило джерело.

Наразі правоохоронці розслідують обставини та причини інциденту у ТЦК.

Нагадаємо, у Тернополі жінка намагалася покінчити життя самогубством після того, як втопила свою 2,5-річну доньку у ванні. Поліція проводить розслідування.

Раніше ми писали про те, що у Києві вранці 9 листопада знайшли тіло дівчини біля метро. Вона повісилася на знаку біля станції "Осокорки".