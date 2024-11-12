У Києві працівник ТЦК хотів покінчити життя самогубством — подробиці

У Печерському ТЦК працівник вчинив спробу самогубства — ЗМІ
У Києві працівник територіального центру комплектування намагався покінчити життя самогубством. Чоловіка госпіталізували, але він перебуває у тяжкому стані.
Про це повідомляє видання OBOZ.UА у вівторок, 12 листопада.
У ТЦК у Києві працівник намагався скоїти самогубство
За даними джерела видання, вранці 9 листопада у приміщенні Печерського ТЦК та СП виявили пораненого начальника групи персоналу. Зазначається, що чоловік намагався вчинити самогубство і, за попередньою інформацією, вистрелив собі у голову.
"Потерпілого екстрено госпіталізували до Київської міської клінічної лікарні №17 з попереднім діагнозом вогнепальне кульове наскрізне поранення голови, геморагічний шок. Він перебуває там у важкому стані", — заявило джерело.
Наразі правоохоронці розслідують обставини та причини інциденту у ТЦК.
Нагадаємо, у Тернополі жінка намагалася покінчити життя самогубством після того, як втопила свою 2,5-річну доньку у ванні. Поліція проводить розслідування.
Раніше ми писали про те, що у Києві вранці 9 листопада знайшли тіло дівчини біля метро. Вона повісилася на знаку біля станції "Осокорки".
Читайте Новини.LIVE!