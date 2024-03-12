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В пригороде Киева могут раздаваться взрывы — какая причина

12 марта 2024 13:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В пригороде Киева могут раздаваться взрывы — какая причина
Взрыв в небе. Иллюстративное фото: Depositphotos
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В пригороде Киева во вторник, 12 марта, могут раздаваться мощные взрывы. Людей призвали сохранять спокойствие, ведь работают саперы.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации в Telegram во вторник, 12 марта.

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В КГВА рассказали, что в Вышгородском районе будут ликвидировать взрывоопасные предметы.

"Сохраняйте спокойствие. В случае воздушной тревоги направляйтесь к укрытию!" — говорится в сообщении.

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Пост КГВА. Фото: скриншот

Напомним, киевляне, мобилизованные после 1 декабря 2023 года, начали получать одноразовую финансовую помощь от города. Сумма пособия составляет 30 000 гривен.

Также 7 марта на территории Киевской области раздался взрыв. В частности, сообщалось, что громко было в Гостомеле.

Киев
война
украинцы
взрыв
воздушная тревога

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