В пригороде Киева могут раздаваться взрывы — какая причина
В пригороде Киева во вторник, 12 марта, могут раздаваться мощные взрывы. Людей призвали сохранять спокойствие, ведь работают саперы.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации в Telegram во вторник, 12 марта.
Взрывы в Киевской области
В КГВА рассказали, что в Вышгородском районе будут ликвидировать взрывоопасные предметы.
"Сохраняйте спокойствие. В случае воздушной тревоги направляйтесь к укрытию!" — говорится в сообщении.
Напомним, киевляне, мобилизованные после 1 декабря 2023 года, начали получать одноразовую финансовую помощь от города. Сумма пособия составляет 30 000 гривен.
Также 7 марта на территории Киевской области раздался взрыв. В частности, сообщалось, что громко было в Гостомеле.
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