У передмісті Києва можуть лунати вибухи — яка причина
У передмісті Києва у вівторок, 12 березня, можуть лунати потужні вибухи. Людей закликали зберігати спокій, адже працюють сапери.
Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації у Telegram у вівторок, 12 березня.
Вибухи в Київській області
У КМВА розповіли, що у Вишгородському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети.
"Зберігайте спокій. У разі повітряної тривоги прямуйте до укриття!" — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, кияни, яких мобілізували після 1 грудня 2023 року, почали отримувати одноразову фінансову допомогу від міста. Сума допомоги становить 30 000 гривень.
Також 7 березня на території Київської області пролунав вибух. Зокрема повідомлялося, що гучно було у Гостомелі.
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