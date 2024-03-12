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У передмісті Києва можуть лунати вибухи — яка причина

12 березня 2024 13:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У передмісті Києва можуть лунати вибухи — яка причина
Вибух в небі. Ілюстративне фото: Depositphotos
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У передмісті Києва у вівторок, 12 березня, можуть лунати потужні вибухи. Людей закликали зберігати спокій, адже працюють сапери.

Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації у Telegram у вівторок, 12 березня.

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У КМВА розповіли, що у Вишгородському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети. 

"Зберігайте спокій. У разі повітряної тривоги прямуйте до укриття!" — йдеться у повідомленні.

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Допис КМВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, кияни, яких мобілізували після 1 грудня 2023 року,  почали отримувати одноразову фінансову допомогу від міста. Сума допомоги становить 30 000 гривень.

Також 7 березня на території Київської області пролунав вибух. Зокрема повідомлялося, що гучно було у Гостомелі.

Київ
війна
українці
вибух
повітряна тривога

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