У передмісті Києва можуть лунати вибухи — яка причина

Вибух в небі. Ілюстративне фото: Depositphotos

У передмісті Києва у вівторок, 12 березня, можуть лунати потужні вибухи. Людей закликали зберігати спокій, адже працюють сапери.

Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації у Telegram у вівторок, 12 березня.

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У КМВА розповіли, що у Вишгородському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети.

"Зберігайте спокій. У разі повітряної тривоги прямуйте до укриття!" — йдеться у повідомленні.

Допис КМВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, кияни, яких мобілізували після 1 грудня 2023 року, почали отримувати одноразову фінансову допомогу від міста. Сума допомоги становить 30 000 гривень.

Також 7 березня на території Київської області пролунав вибух. Зокрема повідомлялося, що гучно було у Гостомелі.