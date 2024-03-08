КМДА почала виплачувати військовослужбовцям одноразову грошову допомогу

Українські військові. Фото: galinfo.com.ua

Кияни, яких мобілізували після 1 грудня 2023 року, почали отримувати одноразову фінансову допомогу від міста. Сума допомоги складає 30 000 гривень.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації в п'ятницю, 8 лютого.

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Рішення про виплату одноразової допомоги було ухвалене на початку грудня 2023 року. Проте реалізація цього проєкту почалася лише у березні 2024 року.

У повідомленні КМДА зазначається, що на рахунки перших 473 бійців ЗСУ, які були призвані після 1 грудня 2023 року, надійшла грошова допомога від міста.

Мобілізованим перераховують гроші у безготівковій формі на зарплатний рахунок або "Картку киянина" без їхньої участі. Для цього Київський міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки щомісяця надаватиме інформацію про мобілізованих та тих, хто підписав контракт з ЗСУ.

Інформація про фінансову допомогу. Фото: КМДА

Зазначено, що для того, щоб отримати грошові допомогу, мобілізований повинен надіслати до міського ТЦК: копії ідентифікаційного коду, паспорта громадянина України або ID-картки, довідку/виписку з банку про відкриття соціального (зарплатного) рахунку.

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