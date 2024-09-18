Вбивство на АЗС у Києві — під час обшуку у підозрюваного знайшли купу зброї

Підозрюваний зі зброєю підходить до чоловіка на АЗС. Фото: Київська міська прокуратура

Вранці 18 вересня на АЗС у Києві було застрелено чоловіка. Підозрюваний не зміг пояснити свої дії, затриманому повідомлено про підозру в умисному вбивстві, заволодінні автомобілем, розбої та зберіганні зброї.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у середу, 18 вересня.

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За даними слідства, сьогодні вранці на АЗС у Києві підозрюваний з гладкоствольною рушницею марки Derya Сarina X-Celerate CRX 201 в руках підійшов до 65-річного чоловіка, який збирався сісти у власний автомобіль марки Honda Accord, та здійснив постріл.

Місце злочину у Святошинському районі. Фото: Київська міська прокуратура

"Після короткого діалогу він здійснив смертельний постріл в голову власника машини, після чого забрав ключі від автомобіля, сумку з особистими речами, сів за кермо і поїхав з місця злочину", — йдеться в повідомленні.

Зброя, знайдена під час обшуків у будинку вбивці. Фото: Київська міська прокуратура

Автомобіль він пізніше припаркував біля свого гаража, злочинця було затримано.

Підозрюваний у вбивстві чоловіка. Фото: Київська міська прокуратура

Повідомляється, що мотиви своїх дій підозрюваний пояснити не може, оскільки, ймовірно, перебуває під дією невідомих препаратів. Правоохоронці взяли у чоловіка аналіз на вміст наркотичних або психотропних речовин в організмі.

Під час обшуку у будинку злочинця було виявлено корпус гранати Ф-1 та запал, а також документи про непридатність до військової служби за станом здоров'я.

Граната, яку знайшли під час обшуків. Фото: Київська міська прокуратура

"За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури Києва 41-річному киянину повідомлено про підозру в умисному вбивстві з корисливих мотивів, розбої, незаконному заволодінні транспортним засобом та незаконному носінні і зберіганні боєприпасів", — повідомили у прокуратурі.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.