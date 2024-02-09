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В Подольском районе Киева пьяная женщина перевернулась на автомобиле

9 февраля 2024 18:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Подольском районе Киева пьяная женщина перевернулась на автомобиле
Автомобиль, который перевернулся в Киеве. Фото: скриншот из видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Подольском районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие в четверг, 8 февраля. За рулем находилась женщина с алкогольным опьянением.

Об этом сообщила патрульная полиция Киева.

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Патрульные прибыли на вызов об аварии на улице Набережно-Крещатицкой. Там они обнаружили перевернутый автомобиль марки BMW. К счастью, в результате ДТП люди не пострадали.

Инспекторы выяснили, что женщина не справилась с управлением и совершила наезд на отбойник. После этого автомобиль несколько раз опрокинулся.

"Патрульные убедились, что женщина не нуждается в помощи медиков, однако во время общения обнаружили у гражданки явные признаки алкогольного опьянения. Пройти осмотр на состояние опьянения женщина категорически отказалась", — говорится в сообщении.

Правоохранители составили на нее протоколы за нарушение ПДД, что привело к ДТП и управлению транспортным средством лицом в состоянии опьянения.

Напомним, украинский военнослужащий Юрий Галкин провел в плену два года и вернулся домой во время обмена 31 января 2024 года. К сожалению, защитник трагически погиб в ДТП в четверг, 8 февраля.

Также мы писали, что в Харькове карета скорой помощи влетела в легковушку. В результате аварии водитель Volkswagen и 54-летняя пассажирка получили травмы и были госпитализированы для осмотра в медицинском учреждении.

ДТП
Киев
алкоголь
авария
автомобиль

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