Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві легковик на високій швидкості влетів у авто — серед постраждалих дитина arrow

У Києві легковик на високій швидкості влетів у авто — серед постраждалих дитина

5 лютого 2024 13:01
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Києві легковик на високій швидкості влетів у авто — серед постраждалих дитина
Наслідки ДТП на Оболоні у Києві. Фото: поліція Києва
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Києві ввечері 4 лютого сталася дорожньо-транспортна пригода на Оболоні за адресою вулиця Героїв Дніпра, внаслідок якої п'ятеро людей було доставлено до лікарні. Серед постраждалих є 7-річна дитина.

Про це 5 лютого повідомила поліція Києва.

Читайте також:

ДТП на Оболоні 4 лютого 2024 року

Увечері 4 лютого, приблизно о 22:00 до поліції надійшло повідомлення про ДТП з постраждалих. На місце вивчення деталей події направили слідчо-оперативну бригаду з міського управління у справах ДТП.

ДТП на Оболоні
ДТП на Оболоні у Києві. Фото: поліція Києва

Прибувши на місце, правоохоронці з'ясували, що 39-річний водій авто Ford Mustang, не вибравши правильний швидкісний режим, вилетів на зустрічну смугу, де і сталося зіткнення з авто марки Ford Mondeo.

"Внаслідок ДТП водій та пасажир автомобіля Ford Mustang, а також водій та двоє пасажирів автомобіля Ford Mondeo, серед яких 7-річна дитина, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до лікарні з різними тілесними ушкодженнями", — повідомили в поліції Києва.

ДТП у Києві
Повідомлення поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, 28 січня на Новоірпінській трасі сталася ДТП, в якій два легкові автомобілі зіткнулися. Внаслідок цього одна з машин була викинута з дороги в кювет.

Крім того, на околицях села Фастівець на Київщині 23 січня сталася аварія з постраждалими. Мікроавтобус виїхав за межі дороги, внаслідок чого перекинувся у кювет.

ДТП
Київ
діти
дороги
поліція
авто

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

24 січня 2024

23:58 Мобілізація в Україні — які зміни чекають на юнаків з 18 років

Актуальне по темі