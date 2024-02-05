У Києві легковик на високій швидкості влетів у авто — серед постраждалих дитина

Наслідки ДТП на Оболоні у Києві. Фото: поліція Києва

У Києві ввечері 4 лютого сталася дорожньо-транспортна пригода на Оболоні за адресою вулиця Героїв Дніпра, внаслідок якої п'ятеро людей було доставлено до лікарні. Серед постраждалих є 7-річна дитина.

Про це 5 лютого повідомила поліція Києва.

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Увечері 4 лютого, приблизно о 22:00 до поліції надійшло повідомлення про ДТП з постраждалих. На місце вивчення деталей події направили слідчо-оперативну бригаду з міського управління у справах ДТП.

ДТП на Оболоні у Києві. Фото: поліція Києва

Прибувши на місце, правоохоронці з'ясували, що 39-річний водій авто Ford Mustang, не вибравши правильний швидкісний режим, вилетів на зустрічну смугу, де і сталося зіткнення з авто марки Ford Mondeo.

"Внаслідок ДТП водій та пасажир автомобіля Ford Mustang, а також водій та двоє пасажирів автомобіля Ford Mondeo, серед яких 7-річна дитина, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до лікарні з різними тілесними ушкодженнями", — повідомили в поліції Києва.

Повідомлення поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, 28 січня на Новоірпінській трасі сталася ДТП, в якій два легкові автомобілі зіткнулися. Внаслідок цього одна з машин була викинута з дороги в кювет.

Крім того, на околицях села Фастівець на Київщині 23 січня сталася аварія з постраждалими. Мікроавтобус виїхав за межі дороги, внаслідок чого перекинувся у кювет.