У Києві легковик на високій швидкості влетів у авто — серед постраждалих дитина
У Києві ввечері 4 лютого сталася дорожньо-транспортна пригода на Оболоні за адресою вулиця Героїв Дніпра, внаслідок якої п'ятеро людей було доставлено до лікарні. Серед постраждалих є 7-річна дитина.
Про це 5 лютого повідомила поліція Києва.
ДТП на Оболоні 4 лютого 2024 року
Увечері 4 лютого, приблизно о 22:00 до поліції надійшло повідомлення про ДТП з постраждалих. На місце вивчення деталей події направили слідчо-оперативну бригаду з міського управління у справах ДТП.
Прибувши на місце, правоохоронці з'ясували, що 39-річний водій авто Ford Mustang, не вибравши правильний швидкісний режим, вилетів на зустрічну смугу, де і сталося зіткнення з авто марки Ford Mondeo.
"Внаслідок ДТП водій та пасажир автомобіля Ford Mustang, а також водій та двоє пасажирів автомобіля Ford Mondeo, серед яких 7-річна дитина, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до лікарні з різними тілесними ушкодженнями", — повідомили в поліції Києва.
Нагадаємо, 28 січня на Новоірпінській трасі сталася ДТП, в якій два легкові автомобілі зіткнулися. Внаслідок цього одна з машин була викинута з дороги в кювет.
Крім того, на околицях села Фастівець на Київщині 23 січня сталася аварія з постраждалими. Мікроавтобус виїхав за межі дороги, внаслідок чого перекинувся у кювет.
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