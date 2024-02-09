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У Подільському районі Києва п'яна жінка перевернулася на автомобілі

9 лютого 2024 18:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Подільському районі Києва п'яна жінка перевернулася на автомобілі
Автомобіль, який перекинувся у Києві. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Подільському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода у четвер, 8 лютого. За кермом перебувала жінка з алкогольним сп'янінням.

Про це повідомила патрульна поліція Києва.

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Патрульні прибули на виклик про аварію на вулиці Набережно-Хрещатицькій. Там вони виявили перевернутий автомобіль марки BMW. На щастя, внаслідок ДТП люди не постраждали. 

Інспектори з'ясували, що жінка не впоралася з керуванням та здійснила наїзд на відбійник. Після цього автомобіль декілька разів перекинувся.

"Патрульні переконалися, що жінка не потребує допомоги медиків, проте під час спілкування виявили в громадянки явні ознаки алкогольного сп'яніння. Пройти огляд на стан сп'яніння жінка категорично відмовилася", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці склали на неї протоколи за порушення ПДР, що призвело до ДТП та керування транспортним засобом особою у стані сп'яніння.

Нагадаємо, український військовослужбовець Юрій Галкін провів в російському полоні два роки та повернувся на додому під час обміну 31 січня 2024 року. На жаль, захисник трагічно загинув в дорожньо-транспортній пригоді у четвер, 8 лютого.

Також ми писали, що у Харкові карета швидкої допомоги влетіла у легковик. Внаслідок аварії водій Volkswagen та 54-річна пасажирка отримали травми та були госпіталізовані для огляду в медичному закладі.

ДТП
Київ
алкоголь
аварія
автомобіль

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