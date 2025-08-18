Видео
В Подольском районе Киева взорвался автомобиль

Дата публикации 18 августа 2025 08:38
В Киеве взорвался автомобиль в Подольском районе есть пострадавший
Машина, которая взорвалась. Фото: Полиция Киева

В Подольском районе столицы утром прогремел взрыв на парковке возле жилого дома. По предварительным данным, сдетонировало взрывное устройство, заложенное на пассажирском сиденье автомобиля, окрашенного под военный транспорт.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Читайте также:

В Киеве в спальном районе взорвалась военная машина

В КГГА отметили, что взрыв произошел в момент, когда владелец приблизился к машине. Мужчина получил легкие травмы, однако от госпитализации отказался.

Вибух авто
Машина, которая подорвалась. Фото: Нацполиция Украины

На месте инцидента работают взрывотехники, следственно-оперативные группы и другие специальные службы. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, недавно в Дарницком районе Киева прогремел взрыв в квартире. Военный пустил газ и взорвал дом.

Добавим, что СБУ регулярно выслеживает и задерживает граждан, которые соглашаются работать на российскую агентуру и подрывать военные машины или вредить логистике ВСУ.

Киев взрыв авто военные
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
