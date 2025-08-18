В Киеве взорвался автомобиль в Подольском районе есть пострадавший

В Подольском районе Киева взорвался автомобиль
В Подольском районе столицы утром прогремел взрыв на парковке возле жилого дома. По предварительным данным, сдетонировало взрывное устройство, заложенное на пассажирском сиденье автомобиля, окрашенного под военный транспорт.
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.
В Киеве в спальном районе взорвалась военная машина
В КГГА отметили, что взрыв произошел в момент, когда владелец приблизился к машине. Мужчина получил легкие травмы, однако от госпитализации отказался.
На месте инцидента работают взрывотехники, следственно-оперативные группы и другие специальные службы. Обстоятельства происшествия выясняются.
Напомним, недавно в Дарницком районе Киева прогремел взрыв в квартире. Военный пустил газ и взорвал дом.
Добавим, что СБУ регулярно выслеживает и задерживает граждан, которые соглашаются работать на российскую агентуру и подрывать военные машины или вредить логистике ВСУ.
