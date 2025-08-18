У Києві вибухнув автомобіль у Подільському районі є постраждалий

Автівка, яка вибухнула. Фото: Поліція Києва

У Подільському районі столиці вранці пролунав вибух на парковці біля житлового будинку. За попередніми даними, здетонував вибуховий пристрій, закладений на пасажирському сидінні автомобіля, пофарбованого під військовий транспорт.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

В КМДА зауважили, що вибух стався в момент, коли власник наблизився до машини. Чоловік отримав легкі травми, однак від госпіталізації відмовився.

Автівка, яка підірвалась. Фото: Нацполіція України

На місці інциденту працюють вибухотехніки, слідчо-оперативні групи та інші спеціальні служби. Обставини події з’ясовуються.

Нагадаємо, нещодавно у Дарницькому районі Києва пролунав вибух в квартирі. Військовий пустив газ та підірвав оселю.

Додамо, що СБУ регулярно вистежує та затримує громадян, які погоджуються працювати на російську агентуру та підривати військові автівки чи шкодити логістиці ЗСУ.