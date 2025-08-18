Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Подільському районі Києва вибухнув автомобіль

У Подільському районі Києва вибухнув автомобіль

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 08:38
У Києві вибухнув автомобіль у Подільському районі є постраждалий
Автівка, яка вибухнула. Фото: Поліція Києва

У Подільському районі столиці вранці пролунав вибух на парковці біля житлового будинку. За попередніми даними, здетонував вибуховий пристрій, закладений на пасажирському сидінні автомобіля, пофарбованого під військовий транспорт.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

Реклама
Читайте також:

У Києві в спальному райоін вибухнула військова автівка

В КМДА зауважили, що вибух стався в момент, коли власник наблизився до машини. Чоловік отримав легкі травми, однак від госпіталізації відмовився.

Вибух авто
Автівка, яка підірвалась. Фото: Нацполіція України

На місці інциденту працюють вибухотехніки, слідчо-оперативні групи та інші спеціальні служби. Обставини події з’ясовуються.

Нагадаємо, нещодавно у Дарницькому районі Києва пролунав вибух в квартирі. Військовий пустив газ та підірвав оселю.

Додамо, що СБУ регулярно вистежує та затримує громадян, які погоджуються працювати на російську агентуру та підривати військові автівки чи шкодити логістиці ЗСУ. 

Київ вибух авто військові
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації